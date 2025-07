Vila do Forró atrai grande público no feriado de Emancipação de Sergipe

A Vila do Forró, na Orla da Atalaia, seguiu como uma das principais opções de lazer e cultura durante o feriado estadual de 205 anos de Emancipação Política de Sergipe, na última terça-feira, 8. O espaço realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), mais uma vez atraiu sergipanos e turistas em busca de tradição, arte e muito forró.

No teatro, duas sessões gratuitas ocuparam os 120 lugares disponíveis por espetáculo: “Folcloriano na Terra do Caju”, do grupo Hecta; e “No Balaio do São João, o Boi Dança”, da Cia Arte em Ação. As montagens abordaram, de forma lúdica, aspectos da cultura popular sergipana, e encantaram o público de diferentes idades.

A sergipana Érika Travassos escolheu comemorar o aniversário de sua filha na Vila. Ela, que é mãe de uma criança autista, destacou o valor da experiência para apresentar a cultura da terra à família. “Eu amei a programação. Sou daqui, mas meus filhos não são, nasceram em Manaus. Apresentar essa cultura para eles, com a qual fui criada, é muito importante. E é aniversário da minha filha, então a gente comemora da melhor forma”, contou.

Para o ator Éden Brisio, do grupo Hecta, o teatro na Vila do Forró representa oportunidade e visibilidade aos artistas sergipanos. “É uma excelente chance para o artista local trabalhar, mostrar sua arte e gerar renda. O teatro para nós não é só sustento, mas é vitalidade, onde a gente compartilha conhecimento. Já me apresentei aqui com diversas companhias, e estar na Vila é sempre muito importante para quem vive da arte cênica”, afirmou.

O Coreto, espaço dedicada ao forró tradicional, contou com apresentações da Banda Ki-Lariô, Retalhos Nordestinos e Matheus Silva. Fábio Sena assistiu com a esposa e os dois filhos, e destacou o clima familiar do espaço. “A gente vê que o São João é um momento realmente tranquilo, familiar, e a cultura nordestina está sendo bem representada aqui. Sempre prestigiamos, com certeza é algo muito bom”, disse.

A programação também contou com a 9ª edição do concurso Zabumba de Ouro, realizado pela Associação das Quadrilhas Juninas de Sergipe (Asquajuse), com apoio do Governo de Sergipe. Ao todo, 11 quadrilhas se apresentaram no tablado da Vila do Forró, dando continuidade à presença das quadrilhas juninas no mês de julho.

“O nosso São João continua durante todo o mês, graças a esse apoio, que é diferenciado. É o maior apoio dos últimos anos que o Governo do Estado tem dado a nós, quadrilheiros. Isso fortalece nossas quadrilhas, valoriza o forró e confirma o que todos já sabem: Sergipe é, de fato, o País do Forró”, destacou o presidente da Asquajuse, Cristiano Dias.

Vila do Forró

Foto: Marco Ferro/Funcap