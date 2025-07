VILA DO FORRÓ E ARRASTA FÉ MOVIMENTAM ORLA DA ATALAIA NO FINAL DE SEMANA COM DIVERSAS ATRAÇÕES

Julho chegou, mas as atrações continuam, e muitas, na Orla da Atalaia, com a programação da Vila do Forró. A temporada do evento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), continua até o dia 27.

E neste final de semana, além da programação no Coreto, no Teatro da Vila e no Barracão da Sergipe, tem também a primeira edição do Arrasta Fé, evento com música religiosa, com a participação de expoentes da música cristã evangélica e católica, além de atrações para o público de religião de matriz africana. Um evento inédito que deve arrastar um bom público para a arena de shows.

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.

Confira a programação geral para os próximos dias na Orla da Atalaia:

Dia 4 (sexta-feira)

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Bruna Ribeiro

19h – Ataíde do Acordeon

21h – Joanna Correia

Teatro

18h30 – Circo no Sítio (Circo Rueda)

20h – Forró sobre Rodas (Cia Loucurarte)

Barracão da Sergipe

19h – Forró Mulheres

20h30 – Samba de Coco da Barra

21h30 – Xote 79

23h – Allana Show

Arrasta Fé

18h – Laressa Abreu

20h – Aline Barros

22h – Som e Louvor

0h – Renovart

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Eli Campos

Dia 5 (sábado)

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Forró Pesado

19h – Ivanildo do Acordeon e Trio Cristalino

21h – Victor Moreira

Teatro

17h – Segurança Urgente (Grupo de Teatro Energisa)

18h30 – Juninho e sua turma no São João Seguro (Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros)

20h – Menina Miúda (A Tua Lona)

Barracão da Sergipe

18h – Quadrilha Amor Caipira

19h – Seo Luiz

20h30 – Pifarofa

21h30 – Banda Love a 2

23h – Valter Nogueira

Arrasta Fé

17h – William Sanfona

19h – Ana Clara Rocha

21h – Pe. Alessandro Campos

23h – Diácono Rômulo

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Marcos Simões

Dia 6 (domingo)

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Késia Rodrigues

19h – Luca do Gado

21h – Larissa Araújo

Teatro

18h30 – Arraiá da Trupe (Trupe Kadabra)

20h – Faz de Conta no Ciclo Junino (Companhia Ponto de Teatro)

Barracão da Sergipe

18h – Quadrilha Junina Todos Em Asa Branca

19h – Odir Caius

20h30 – Quadrilha Raio da Silibrina

21h30 – Clevinho

23h – Chico Rodrigues e Banda Chic Chic

Arrasta Fé

17h – Descidão dos Quilombolas

19h – Mariene de Castro

21h – Nany Lessa

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Afro Maria Tambô

Dia 7 (segunda-feira)

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Jefinho do Acordeon e o Trio Remela de Gato

18h30 – Grupo Tambores do Sertão

19h – Cissy Freitas

21h – Ariane Farias

Teatro

18h30 – ‘Desté Nor’ (Denni Ellin)

20h – ‘Forró sobre Rodas’ (Cia Loucurarte)

Barracão da Sergipe

19h – Forró Maturi

20h – Tambores do Sertão

21h – César Silva

Foto: Diego Souza