Vila do Forró é destaque como opção de programação para o público infantil

A Vila do Forró é uma opção de lazer, diversão e imersão na sergipanidade durante os festejos juninos. O espaço é também uma programação para toda família. Por isso, aos domingos, conta com um número expressivo de crianças acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O espaço do país do forró virou programação certa para o público infantil, pois conta com vários atrativos, a exemplo da cidade e capelinha cenográficas, Casa de Taipa Valtinho do Acordeon, Coreto da Eneva, Barracão da Sergipe, parque de diversões, comidas típicas e apresentações musicais e quadrilhas juninas.

A psicóloga Kênia Lima Leite levou Ravi, de 3 anos, e Melina, de um ano e meio, para conhecer a festa. Ela disse que pretende voltar mais vezes. “Está muito bacana a estrutura que está sendo oferecida para eles se divertirem. Tem o parque, o Barracão, a fogueira e esse momento de interação com outras crianças e com a família é muito importante”, comenta. Vitor Ribeiro, policial civil, esposo de Kênia, também elogiou a Vila. “O espaço está bem rico de opções, por isso pretendemos voltar outros domingos”, diz.

Quem também disse que voltará outras vezes é a servidora pública Sabrina de Moraes, mãe do pequeno Heitor, de um ano e cinco meses. “Estou vindo pela primeira vez, gostei da estrutura e da programação, tem muita coisa lúdica, pretendo voltar outras vezes aqui”, afirma.

A Caroline Correa é mãe de Joana, de 3 anos, e disse que a filha gostou do colorido, das comidas, da música e do parque. “A bebê está amando tudo aqui. Voltaremos mais vezes”, revela. Anselmo Andrade, seu esposo, disse que a estrutura é familiar. “Para trazer criança, está ótimo, é segura, não tem igual”, comenta. A vigilante Aline Barreto aproveitou o fim de semana de folga para levar a filha Alícia Kauane, de 8 anos, para conhecer a Vila. “Ela gostou de tudo, mas o parque de diversões é onde está se divertindo mais”, revela. A Vila do Forró funciona de terça a domingo, das 17h às 23h, até 31 de julho.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Diego Souza