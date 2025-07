Vila do Forró e Temporada Gonzagão encerram ciclo junino do estado no final de semana

Após quase dois meses de muito movimento no cenário cultural e turístico, chega ao fim, neste final de semana, o ciclo junino do estado. Para coroar os 60 dias de valorização de artistas e segmentos culturais, o Governo de Sergipe fecha a programação com uma diversidade de atrações na Vila do Forró e na Temporada Gonzagão, ambos os eventos a serem encerrados no próximo domingo, dia 27.

Na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju, sergipanos e turistas terão acesso a ambientes múltiplos, como o Coreto, o Teatro e o Barracão da Sergipe que, juntos, terão 30 atrações desta sexta-feira, 25, até o domingo, 27. Entre os atrativos do final de semana que fecha o ciclo junino na Vila, nesta sexta, acontecerá o Desfile de Moda Artesanal, realizado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Já no domingo, 27, terá o duelo pelo título de Quadrilha do País do Forró, entre as quadrilhas Pioneiros da Roça e Unidos em Asa Branca.

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Temporada Gonzagão

Já na Temporada de Forró do Gonzagão, no Complexo Cultural Gonzagão, localizado no conjunto Augusto Franco, também em Aracaju, a programação inicia às 19h desta sexta e, até o domingo, serão nove atrações.

A Temporada faz parte da política de valorização da cultura popular promovida pelo Governo de Sergipe, que investe na manutenção de espaços culturais e na ampliação do calendário junino. Após a revitalização completa do Gonzagão, entregue em junho, o equipamento passou a contar com infraestrutura renovada, acessibilidade, cenografia junina e uma agenda especial de atividades.

O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento e Maratá.

Confira a programação completa:

Vila do Forró

Sexta-feira, dia 25

Coreto

17h30 – Luiz do Nordeste

19h – Manu Sierra

21h – Forró e Brasa

Teatro

18h30 – ‘Quem vê cara não vê coração’ (Mamulengo de Cheiroso)

20h – ‘Sutaque: eu vim para brincar’ (Sutaques de Casa)

Barracão

17h – Desfile de Moda Artesanal

19h – Bebero da Paraíba

20h30 – Quadrilha Meu Sertão Mirim

21h30 – Zé Costa e Forrozão Mandacaru

23h – Juninho Menezes

Sábado, dia 26

Coreto

17h30 – Missica do Forró

19h – Ryan Melo

21h – Kerolly Master

Teatro

18h30 – ‘Festa, briga e fuxico é casamento no circo’ (Trupe Kadabra)

20h – ‘Entre laços e fitas’ (Hayffa Shows e Eventos)

Barracão

18h – Mingo Santana

19h – Ópera do Milho

20h30 – Quadrilha Poeirinha do Sertão

21h30 – Brasa Viva

23h – Trio Itapoã

Domingo, dia 27

Coreto

16h – Ana Santos e Banda

17h30 – Banda Thamires Cardoso

19h – Waleska Martins

Teatro

18h30 – ‘Circo no Sítio’ (Circo Rueda)

20h – Bate Chinela (Denni Ellin)

Barracão

17h – Duelo das Campeãs – Quadrilha do País do Forró

19h – Parafolclórico Saci Quilombola

20h – Amorosa

21h30 – Raulzinho do Acordeon

23h – Os Bambas do Nordeste

Temporada de Forró do Gonzagão

Sexta-feira, dia 25

19h – Gustavo Santana

21h – Forró Paraxaxa

23h – Cintura Fina

Sábado, dia 26

19h – Jailson do Acordeon

21h – Belinho, o Diferente

23h – Kelly Azevedo

Domingo, dia 27

18h – Dinho Menezes

20h – Ranniery Gomes

22h – Junior Ventura

Foto: Diego Souza

