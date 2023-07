Vila do Forró impulsiona venda de ambulantes e movimenta economia

Evento é uma união entre diversão, tradições culturais e oportunidades econômicas locais

O Arraiá do Povo, evento organizado pelo Governo do Estado através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), foi um verdadeiro sucesso na Orla de Atalaia durante todo o mês de junho. Em resposta à grande demanda e ao entusiasmo dos participantes, a programação da Vila do Forró foi mantida, proporcionando ainda mais momentos de alegria e diversão para o público presente.

Essa extensão da programação foi muito bem recebida pelos vendedores ambulantes, que enxergaram nas noites de shows e festejos uma oportunidade para geração de renda. Um exemplo é o baleiro, Roberto Gonzaga Santos, de 67 anos, que há seis décadas trabalha como ambulante. “O São João passou, mas o forró ficou. É bom saber que o governo está olhando para a gente. Todo mundo lucrou, tanto quem está aqui dentro como quem está nos arredores”, compartilhou.

Nos primeiros 30 dias do evento, estima-se que meio milhão de pessoas tenham participado, com um fluxo constante de visitantes todas as noites, impulsionando a economia local, movimentando bares, restaurantes e hotéis. Rita de Cássia, vendedora de brinquedos, adereços e doces, afirma que o período junino representa “o melhor momento de vendas”. “O movimento é sempre muito bom por aqui, principalmente no final de semana”, conta.

Após dois anos de pandemia, que impactaram todos os setores, inclusive o econômico, Valbia Rodrigues, que há 13 anos trabalha como pipoqueira e há 3 anos no Arraiá do Povo, também comemorou o aumento de vendas neste ano: “As vendas surpreenderam a todos. O governador está de parabéns em manter essa iniciativa por mais tempo. Essa é uma oportunidade de garantir a nossa renda”.

O Arraiá do Povo continuará até o dia 31 de julho, oferecendo uma variedade de atrações, incluindo shows musicais, trios de forró, grupos folclóricos, quadrilhas juninas e uma programação especial dedicada ao público infantil. A extensão do evento é uma prova do compromisso do governo através da Funcap em apoiar a cultura local e proporcionar entretenimento de qualidade para a população, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia.

Fonte e foto Funcap