Vila do Forró inaugura espaço teatral com 100 atrações sergipanas

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), segue fortalecendo o ciclo junino com novidades que valorizam a cultura e ampliam as opções de lazer para sergipanos e turistas. Neste ano, a Vila do Forró, realizada na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, ganha um espaço inédito: o Teatro da Vila, dedicado exclusivamente a apresentações teatrais de grupos sergipanos. A abertura da Vila está marcada para esta sexta-feira, dia 30, a partir das 17h.

A implantação do Teatro da Vila segue o modelo de sucesso já experimentado em outras vilas temáticas e fortalece as artes cênicas do estado. Mais de 100 apresentações integram a programação, sendo duas diárias, às 18h30 e às 20h30, com entrada por ordem de chegada, mediante formação de fila. Pessoas com Deficiência (PCD) autistas e neurodivergentes têm prioridade no recebimento das fichas de entrada, e os segundos espetáculos também contarão com intérpretes de Libras.

“O teatro foi uma experiência que começou na Vila da Criança e de lá não parou mais. Passamos pela Vila do Natal, pela Vila da Páscoa e agora vamos chegar, pela primeira vez, à Vila do Forró e isso é, de fato, histórico. Nós estamos tendo a oportunidade de ver crianças que hoje em dia estão vidradas em tela, no mundo digital, tendo a oportunidade de curtir com a família apresentações teatrais de grupos sergipanos. É a valorização da cultura sergipana por meio de investimento. O teatro é sempre um sucesso absoluto e tenho certeza de que na Vila do Forró não vai ser diferente”, afirma o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Com capacidade para 130 pessoas, o Teatro da Vila foi projetado para garantir conforto, acessibilidade e democratização do acesso à arte, a partir de uma programação diária e gratuita, pensada para toda a família. O espaço é climatizado e apresenta condições ideais para que grupos teatrais possam apresentar espetáculos variados, que vão do teatro infantil ao adulto, passando por apresentações circenses e de bonecos.

A assessora técnica da Diretoria de Cultura da Funcap, Grazzy Coutinho, destaca o aumento da participação de grupos de dança, além das expressões de circo e teatro, em programação que valoriza as temáticas juninas. “A programação está bem robusta, com espetáculos que valorizam o ciclo junino, contemplando também grupos com foco em acessibilidade. Essa valorização da dança também é muito importante. Estamos já pensando no futuro, nas próximas edições e na continuidade desse fortalecimento da classe”, afirma.

Expectativas

O primeiro espetáculo da Vila do Forró é o “Juninho e sua turma no São João Seguro”, realizado pelo Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros. A peça é voltada a todos os públicos e traz um alerta sobre o risco de queimaduras com fogos e fogueiras, que estatisticamente aumentam em comparação com os demais períodos do ano.

“A principal abordagem do projeto São João Seguro são essas apresentações lúdicas e educativas por meio do teatro de fantoche, da musicalidade, que tornam o aprendizado mais envolvente e acessível. Independentemente da idade ou do grau de instrução das pessoas que estão assistindo”, conta o auxiliar da Diretoria de Ensino e Pesquisa, soldado Felipe Paixão.

Na sequência, será apresentado o espetáculo “Boi de Barra Fragmentos”, do grupo RC Produções, encenado pelo ator e dançarino Cesar Leite. “Fazer a abertura e parte da programação tão grandiosa, como é a da Vila do Forró, para nós, que somos fazedores da arte de teatralizar, é de suma importância. A Vila está valorizando os artistas sergipanos, nos permitindo mostrar as nossas produções, sendo uma vitrine para os nossos trabalhos artísticos. A apresentação contribui para o fortalecimento da nossa identidade, pois valoriza o folclore, os rituais populares e as tradições nordestinas, que são elementos centrais das festas juninas”, destaca a produtora Rosana Costa.

Vila do Forró

Além do teatro, a Vila do Forró conta com uma estrutura robusta, composta por Casa do Artesanato, Casa da Sergipanidade, corredor cultural, barracão com arquibancada, coreto, igreja cenográfica, roda-gigante, karaokê, além de espaços para economia solidária e alimentação. O evento integra o calendário de Sergipe que, neste ano, reúne mais de 700 atrações, sendo mais de 90% delas de artistas sergipanos.

Foto: Thiago Santos