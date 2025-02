Vila do Forró movimenta economia criativa e encanta público

O Verão Sergipe 2025 trouxe uma novidade que conquistou moradores e turistas: a Vila do Forró, que em Canindé de São Francisco também tem encantado os visitantes. O espaço reúne empreendedores da economia solidária, do artesanato sergipano, além de opções gastronômicas e produtos típicos.

Organizada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), a vila tem como objetivo valorizar a cultura local e impulsionar pequenos empreendedores. No local, é possível encontrar uma variedade de peças artesanais, desde bordados e rendas a esculturas em madeira, cerâmica e bijuterias, além de delícias da culinária regional.

Para os expositores, a iniciativa tem sido uma oportunidade de ampliar as vendas e divulgar seus produtos para um público diversificado. O vendedor Cleiton Silva Cássio e a esposa Franciele comercializam lanches no espaço da Vila do Forró. Para ele, é uma oportunidade de ganhar uma renda extra num dos maiores eventos do estado. “É interessante essa iniciativa do Governo do Estado. Isso faz com que circule dinheiro, principalmente para nós pequenos empreendedores. Estou muito satisfeito, a Seteem junto com a prefeitura deixou tudo a nossa disposição. É interessante que isso continue daqui pra frente. Temos que aproveitar que somos conhecidos como o país do forró e um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil”, comentou.

A artesã Socorro Fernandes, moradora de Canindé e especialista na produção de peças inspiradas em pinturas rupestres, destaca a importância da Vila do Forró para a valorização do artesanato local. “Nos nossos sítios arqueológicos, temos uma riqueza enorme. Participei de um projeto com o Museu de Arqueologia e começamos a fazer artes rupestres em bordado, bolsas, camisetas, cerâmica e madeira. Hoje, essa arte já é conhecida, e essa feira é uma forma de dar ainda mais visibilidade ao nosso trabalho”, afirmou.

Ela também elogiou a estrutura da Vila do Forró e o incentivo à economia criativa na região. “Esse espaço lembrou até a antiga cidade de Canindé. O Governo do Estado climatizou o local, está mais arejado e valorizando os artesãos locais. Isso incentiva os pequenos empreendedores e ajuda a divulgar o nosso artesanato, como minha marca, a Canindé Original”, explicou.

Público

Quem visita a Vila do Forró se encanta não só com os produtos, mas também com o clima acolhedor e a ambientação inspirada nas festas juninas. A aposentada Josete Pereira Alves, moradora de Canindé, aprovou a iniciativa. “Tudo lindo, maravilhoso! Amei. É um espaço para desenvolver a economia criativa, proporcionar renda e trazer algo novo para os moradores”, declarou.

A dona de casa Cleide Feitosa, que já conhecia o Verão Sergipe, também elogiou a proposta. “Gostei muito! Aqui ficou muito bem bolado, muito bacana. Já que somos o país do forró, nada mais justo do que trazer essa valorização da nossa identidade e cultura”, disse.

A visitante Fátima Santos destacou que a estrutura do evento está ainda melhor este ano. “Esse ano está mais lindo ainda! Temos que valorizar nossa identidade e cultura. A Vila do Forró proporciona também espaço de oportunidades para os expositores da economia criativa e solidária. Está tudo muito bonito”, apontou.

Além da comercialização de produtos, a Vila do Forró também conta com apresentações culturais, trazendo grupos de forró pé de serra e artistas locais para animar o ambiente. A proposta é unir tradição e inovação, oferecendo ao público uma experiência completa, que vai além da música e dos grandes shows do Verão Sergipe.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Foto: Igor Matias