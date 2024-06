Vila do Forró oferece opções de lazer e diversão para o público infantil em Sergipe

Parque de diversões, trenzinho e brinquedos vendidos nas barraquinhas têm garantido a alegria da criançada

A Vila do Forró tem atrativos para o público de todas as idades. Para as crianças, o parque de diversões, o trenzinho de fusca e os brinquedos vendidos nas barraquinhas têm garantido boas opções de lazer, especialmente no período das férias escolares.

Simone Santana trouxe a netinha Letícia, de 4 anos, para andar no trenzinho. ”Ela gosta de carrinho e me pediu para dar uma volta. É uma brincadeira segura, sem contar que o espaço da Vila está lindo”, ressalta.

O empreendedor paranaense Juliano de Souza está há um ano e nove meses morando em Aracaju. Veio passar quinze dias, gostou e acabou voltando para fixar moradia no estado. Ele leva o trenzinho para festas, eventos e aniversários. “Eu trabalho com oportunidades, então vi o negócio como uma forma de sobreviver e, graças a Deus, estamos cada dia melhor. O Governo do Estado promovendo esse baita evento ajuda bastante a movimentar a nossa economia”, comemora.

No parque de diversões, o valor do ingresso por brinquedo custa R$ 10 para cada pessoa. Para dar três voltas no trenzinho, o valor também é R$10.

A professora Elane Alvarenga levou a filha ao parque de diversões para aproveitar o fim das férias escolares. “A gente combinou, eu trouxe minha filha para encontrar com uns amiguinhos da escola. Aqui é bom porque tira um pouco das telas, e eles estão gostando muito do autopista. Vamos voltar outras vezes, em julho, “ garante.

As barraquinhas de brinquedos também estão tendo uma boa procura, principalmente por causa das crianças pequenas. Todos os anos, Ricardo Mello comercializa os seus produtos nos eventos da Orla. “O movimento está bom, graças a Deus, tem dado para todo mundo trabalhar. O cachorrinho que anda, a pistola de água e as espadas luminosas têm sido muito procurados” afirma.

Aline Santana comprou uma espada para o filho Alfredo, de 6 anos, e para a sobrinha Gabriela, de 4 anos. “Estão na fase dos robôs, e também é um brinquedo que não machuca. Eles gostam mais pelo colorido”, diz. A aposentada Jaci Campos optou também por uma brincadeira mais tranquila para o netinho Vitor Manoel, de dois anos e quatro meses. Ele gosta de jogar o traque no piso do barracão por causa do barulhinho que faz”, comenta.

País do forró

