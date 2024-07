Vila do Forró segue com mais uma semana de programação variada

Luiz do Nordeste, Bob Lelis, Quadrilha Junina Meu Xamego se apresentam nesta terça

A Vila do Forró, na Orla da Atalaia, continua com atrações musicais, artísticas e culturais durante todo mês de julho, As apresentações acontecem de terça-feira a domingo, no Coreto da Eneva e no Barracão da Sergipe.

Acompanhe a programação até quinta-feira, 11.07

Terça-feira, 9

Coreto

17h30- Luiz do Nordeste

Barracão

19h – Bob Lelis

20h30- Quadrilha Junina Meu Xamego- Tobias Barreto

21h30 – Gladston Rosa

Quarta-feira, 10

Coreto

17h30- Chicão da Praia

Barracão

19h – Gileno Xavier

20h30 – Quadrilha Junina Encanto do Matuto- São Cristóvão

21h30-Banda Cidade Mãe

Quinta-feira, 11

Coreto

17h30 – Josa da Zabumba

Barracão

19h – Zito Costa e Rafael

20h30 – Quadrilha Junina Flor do Sertão-Poço Verde

21h30 – Trio Itapoã

