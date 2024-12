VILA DO NATAL ILUMINADO 2024 GARANTE DIVERSÃO E ALEGRIA PARA TODAS AS IDADES, NA ORLA DA ATALAIA, EM ARACAJU

A Vila do Natal Iluminado 2024, na Orla da Atalaia, em Aracaju, continua encantando visitantes com atrações inovadoras e experiências inesquecíveis. Aberta até o dia 5 de janeiro, a programação reúne uma mistura de aventura, encantamento e diversão para toda a família. Entre os destaques deste ano estão a montanha-russa, a pista de patinação no gelo ampliada e a tradicional roda-gigante, além da Arena Gamer, que proporcionam momentos únicos aos frequentadores.

A grande novidade desta edição, a montanha-russa, já se consagra como uma das atrações mais procuradas. Com um percurso de 1 minuto e 30 segundos, incluindo loopings e trechos de ponta-cabeça, a atração desafia os mais corajosos.

Para Isabela Santos, de 22 anos, que experimentou o brinquedo pela segunda vez, a experiência é única. “Estou aqui tremendo, mas foi maravilhoso. É bom demais. Eu adorei essa iniciativa de trazer um brinquedo tão radical para a Vila. Com certeza, vou voltar outras vezes”, comentou a atendente, que visitou o espaço com a família.

A pista de patinação no gelo também é um sucesso, agora com 300 metros quadrados – o dobro do tamanho do ano passado. A estrutura permite que até 40 pessoas patinem ao mesmo tempo, atendendo tanto crianças quanto adultos.

“Minha filha Sofia adorou a ideia de patinar. É um momento de distração para jovens e crianças, mas também para os adultos. É uma ótima oportunidade para famílias se reunirem e aproveitarem o Natal de forma especial”, destacou Dênia Barreto, que visitou a Vila acompanhada da neta e da filha.

Já para a professora Marcelina dos Santos, de 34 anos, a pista trouxe uma experiência diferente e divertida. “Depois de sobreviver à montanha-russa, fui para a patinação. Vale muito a pena. São atrações para todos os gostos, com muita diversão”, afirmou.

A tradicional roda-gigante também é um ponto alto da Vila, com 16 gôndolas que oferecem uma vista panorâmica da decoração natalina e das luzes que iluminam a Orla da Atalaia. Visitantes de todas as idades se encantam com a experiência. Franciele Santana, técnica de enfermagem de 23 anos, que visitou a Vila pela primeira vez, ficou impressionada com a organização e a beleza do evento. “Está tudo muito bonito e organizado. Vou andar na roda-gigante, experimentar outros brinquedos. Com certeza, voltarei outras vezes”, disse.

Mais diversão

Além das atrações principais, a Vila oferece uma programação repleta de encantos. A Arena Gamer, espaço multissensorial, paradas natalinas, apresentações artísticas e a casa do Papai Noel integram o roteiro. Outros destaques incluem a árvore de Natal de 20 metros, o aquário de recreação e uma ampla praça de alimentação, garantindo opções para todos os gostos e idades.

“É um evento que atende a diferentes gerações. Desde a estrutura para crianças até os brinquedos radicais, tudo foi pensado para criar um ambiente inclusivo e divertido. Isso é ótimo tanto para os moradores de Aracaju quanto para os turistas, que certamente terão vontade de voltar”, opinou Dênia Barreto.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Igor Matias