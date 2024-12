Vila do Natal Iluminado destaca sergipanos na programação

Iniciada no dia 13 de dezembro, a Vila do Natal Iluminado tem se destacado por dar protagonismo a artistas sergipanos em sua programação cultural. Nesta quinta-feira, 26, o evento apresentou atrações musicais e teatrais que encantaram o público, evidenciando a riqueza artística do estado. A ação é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Apresentações musicais

As apresentações musicais, realizadas diariamente em três horários (17h, 18h30 e 20h30), trouxeram ao palco grandes nomes como Duo Vocal Band, Renato Carmelo e Cissy Freitas, que animaram o público com repertórios variados.

“Foi um momento especial, não apenas pelo carinho do público, mas pela oportunidade de reforçar valores como amor, empatia e generosidade, que o Natal nos inspira a viver. Trazer meus alunos e o nosso projeto para este espaço foi uma alegria imensa, uma experiência que vai além do palco”, afirmou Patricia Morenno, integrante do Duo Vocal Band.

O lagartense Marcos Souza, visitante da Vila, destacou a importância da valorização da música sergipana. “É bom ver artistas da nossa terra tendo esse espaço. A gente sente orgulho do que é nosso e a programação está muito bem organizada”, disse.

Teatro

O espaço teatral da Vila do Natal é um sucesso, recebendo grandes espetáculos de companhias exclusivamente sergipanas. A programação é voltada para as famílias, com diversão para todas as idades em um ambiente climatizado, acessível, gratuito e com capacidade para 100 pessoas por sessão, sendo duas por noite.

O espetáculo ‘O Natal Mágico da Trupe’, da Trupe Kadabra, trouxe uma mistura de música, teatro e circo para transmitir a mensagem do verdadeiro sentido do Natal. Já a peça ‘Tá caindo fulô: Auto do Deus Menino’, do Grupo de Teatro Imbuaça, narrou a história do nascimento de Jesus, com elementos da cultura popular nordestina.

“A recepção tem sido ótima. Muitas pessoas assistem e saem tocadas e emocionadas pelo espetáculo, porque essa é uma história universal que fala de amor, de paz, fraternidade e esperança”, contou o diretor da peça, Iradilson Bispo.

A Vila do Natal Iluminado segue aberta ao público até o dia 5 de janeiro, oferecendo uma programação diversificada que inclui atividades culturais, religiosas e de lazer para toda a família. As visitas podem ser realizadas diariamente, das 17h às 23h.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

