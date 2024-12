Vila do Natal Iluminado impulsiona renda de empreendedores

A Vila do Natal Iluminado, evento realizado pelo Governo do Estado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, tem se consolidado como uma iniciativa de sucesso na geração de renda para vendedores ambulantes e empreendedores locais. Com grande público e estrutura ampliada, o evento proporciona oportunidades de negócios e visibilidade para aqueles que desejam vender produtos e atrair clientes durante a temporada natalina. O espaço foi aberto na última sexta-feira, 13, e segue até o dia 5 de janeiro, com uma programação cultural, religiosa e de lazer diversificada, além de espaços dedicados à economia solidária e ao artesanato.

Na banca da vendedora ambulante Claudia dos Santos, maçãs do amor, marshmallows, chocolates e outras delícias não passam despercebidas pelos olhares das crianças, para a alegria dela, que também atuou na primeira edição da Vila do Natal Iluminado e em outras vilas promovidas pela gestão estadual. “Para mim, a Vila do Natal no ano passado foi ótima. Teve rendimento, teve muitas coisas para a gente vender. Foi uma festa que veio priorizar nós, que somos vendedores. Foi maravilhoso, e espero que este ano também seja lucrativo, com boas rendas não só para mim, mas para todos que vieram aqui. Agradeço também ao governo pela oportunidade, porque não é uma renda a mais só para mim, é para todo mundo”, enfatizou.

Assim como ela, a vendedora de pipoca Valbia Rodrigues também ressaltou a importância do evento e a expectativa para 2024. “Este é o segundo ano que eu estou participando da Vila do Natal Iluminado. Ano passado, as vendas foram excelentes, nota 10. Este ano, minha expectativa é que seja melhor, porque o evento foi ampliado, tem montanha-russa, Arena Gamer, está excelente. O governo está de parabéns por dar espaço para a gente, que é vendedor autônomo, vir vender, e cada vez mais a nossa renda vai aumentando”, colocou.

Já para a empreendedora Maria Augusta esta é a primeira experiência com a Vila do Natal Iluminado. Após sucesso nas participações em outras vilas promovidas pelo Governo do Estado na Orla da Atalaia, ela está mais otimista que nunca para o período natalino. “As vendas foram maravilhosas. Com essa experiência, comecei a projetar outras oportunidades para mim, para os meus filhos e meu esposo. Hoje, ele trabalha como motoboy, mas nesta época a gente se soma e ele me ajuda; viramos uma empresa. A partir da nossa experiência com a Páscoa e com o Arraiá do Povo, acredito que, agora no Natal, vai ser o ano da nossa virada”, reforçou ela, que comercializa produtos alimentícios no espaço de Economia Solidária coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Artesanato

Além do espaço destinado à economia solidária, a Seteem também assegura a participação dos artesãos sergipanos na Vila do Natal Iluminado. Uma das pessoas contempladas é a artesã Claudjane Pereira, que trabalha com a confecção de bonecas de pano e não poupou elogios às políticas de incentivo a essa atividade econômica desenvolvidas pela atual gestão. “É a minha segunda Vila do Natal Iluminado. Ano passado foi muito boa a divulgação, tivemos muito público, ótimas vendas. A expectativa é que este ano seja melhor que o ano passado. Além de gerar renda, essa iniciativa do governo dá oportunidade para que o artesão tenha uma noção de comércio, pois às vezes a gente sabe fazer o artesanato, mas não tem esse espaço, e aqui a gente tanto vende como também aprende”, ponderou.

No caso da empreendedora de moda Layres Pedral, esta é sua estreia não só na Vila do Natal, como também nos eventos realizados pelo Governo do Estado como um todo. A jovem trabalha com camisaria e decidiu se inscrever para comercializar seus produtos na vila após ver o bom resultado de vendas de outros artesãos durante essas ocasiões. E as expectativas são as melhores. “Eu espero que seja a melhor possível, que o pessoal venha aqui e conheça não só o meu estande, como os dos outros artesãos, e comprem bastante. Final de ano tem muito turista em Aracaju, então a expectativa é positiva”, destacou.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Thiago Santos