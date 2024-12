Vila do Natal Iluminado terá programação especial de Réveillon

O Governo do Estado preparou uma programação especial para celebrar a chegada de 2025 nesta quarta-feira, 31, na Vila do Natal Iluminado, na Orla da Atalaia, em Aracaju. A programação começa às 19h com o pianista João Ventura, seguido pela cantora Ronise Ramos às 20h30. Às 22h, Sandro Reis sobe ao palco, aquecendo o público para Maraísa, que se apresentará às 23h30 e comandará a contagem regressiva para 2025.

A programação contará ainda com duas apresentações no Teatro. O funcionamento das atividades de entretenimento, como a roda-gigante, pista de patinação, montanha-russa e Arena Gamer, será encerrado às 20h, dando espaço para uma noite repleta de música e confraternização. A praça de alimentação continuará aberta durante os shows, garantindo opções gastronômicas variadas para os visitantes.

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Confira a programação desta quarta-feira, 31:

Teatro

17h30 – ‘Os Três Porquinhos’ (Grupos Raízes)

18h30 – ‘Os Felinos’ (Grupos Raízes)

Música

19h – João Ventura

20h30 – Ronise Ramos

22h – Sandro Reis

23h30 – Maraísa

Foto: Thiago Santos