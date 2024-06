‘Vila do Povo’ exibe cultura do São João a frequentadores de centro de compras

Resultado da parceria entre Governo de Sergipe e Shopping Jardins, espaço é ornamentado

Além do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, um novo espaço com parceria do Governo do Estado intensifica o clima junino em Aracaju. Desde o último dia 10, o Shopping Jardins, em Aracaju, desenvolve junto com o Governo a ‘Vila do Povo’, uma pequena vila junina temática na Praça de Eventos Orquídea, dentro do centro comercial, ornamentada com itens típicos do São João.

A cenografia contém o teto decorado com as famosas bandeirolas, além dos santos juninos, pescaria para crianças, barco de fogo, imagens dos arcos da Orla da Atalaia, e telas exibindo imagens do São João. O piso conta com um mapa de Sergipe em tamanho expandido, dando destaque a municípios com festas tradicionais. Também estão espalhadas barracas com vendas de produtos típicos, como roupas, tiaras e artesanatos.

A gerente de Marketing do Shopping Jardins, Acácia Sandes, explicou mais sobre a iniciativa. “Em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, vamos presentear as famílias com uma animada prévia do Arraiá do Povo. O roteiro da diversão começa no Shopping Jardins, com apresentações musicais e de quadrilhas juninas, e chega até a Orla da Atalaia. Vai ter festa lá e festa cá”, disse ela.

O público presente na Vila do Povo elogiou a iniciativa de um espaço para pessoas de todas as idades. “A gente não deixa de prestigiar a cultura do nosso estado. Aqui tem espaço para as crianças, adultos, todo mundo aproveita. As crianças adoram, e conhecem um pouco mais da nossa tradição”, pontuou o empresário Tiago Freitas, que conheceu o local com a esposa, Sousa Gonçalves, e os filhos Caio, de 9 anos, e Ana Luiza, de 9 meses.

Quem também curtiu o espaço em família foi a pedagoga Selma Dellaguardia, ao lado da filha Maria Clara, de 10 anos. “Essa é a época do ano que mais contagia o nordestino. Está muito bacana, um espaço confortável e com segurança, para valorizar o que é da terra”, destacou Selma. “Achei muito bonita a decoração. Eu adoro São João, principalmente as comidas típicas, e gosto de participar sempre!”, completou Maria Clara.

Além de toda a decoração, a Vila do Povo também terá apresentações de quadrilhas juninas às quintas-feiras, sempre a partir das 19 horas. Também serão realizados pocket shows surpresas de forma gratuita no Shopping Jardins.

ASN – Foto: Ísis Oliveira