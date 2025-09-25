Villela Produções abre calendário de eventos 2026 com show de ANAVITÓRIA

Apresentação em Aracaju marcada para o dia 7 de março está com ingressos praticamente esgotados; produtora anunciou sessão extra

A Villela Produções inicia o calendário de eventos de 2026 em grande estilo. Responsável por marcar a cena cultural de Sergipe há quase duas décadas, a produtora traz a Aracaju o duo ANAVITÓRIA, com a nova turnê Claraboia – que celebra o álbum lançado em 2025 e reúne 20 canções marcadas pela poesia, delicadeza e arranjos intimistas, incluindo participações de Rubel e Bruno Berle.

A primeira apresentação, marcada para o dia 7 de março, no Teatro Tobias Barreto, teve os ingressos rapidamente esgotados, restando apenas algumas vagas no mezanino. Diante da grande procura, uma sessão extra foi confirmada para o dia 8 de março, no mesmo local, consolidando o sucesso da turnê e a força da Villela na realização de eventos de grande apelo artístico e popular. Os ingressos ainda disponíveis podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e no site Ingresso Digital

Em 2025, a Villela Produções completou 18 anos de trajetória, se firmando como referência em espetáculos que unem qualidade, diversidade e prestígio nacional. Com uma programação que contempla todas as idades – de musicais infantis a grandes shows de MPB, humor, dança e teatro – a produtora realiza, em média, 30 eventos por ano, impactando mais de 30 mil pessoas e mantendo Sergipe no mapa das grandes turnês brasileiras.

Antes de encerrar o ano, a Villela Produções ainda reserva ao público sergipano uma agenda diversa e imperdível. No teatro, a criançada poderá se divertir com o fenômeno As Aventuras de Mike. Já os fãs de música terão a chance de se emocionar com Vital – O Musical dos Paralamas, uma homenagem vibrante a uma das maiores bandas do país. No humor, dois gigantes da comédia nacional sobem ao palco em Aracaju: Whindersson Nunes, com seu carisma inconfundível, e Fábio Rabin, trazendo seu estilo irreverente e sagaz.

Texto NV Assessoria – Foto Tauana Sofia