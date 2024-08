Villela Produções tem programação com orquestra, comédia e Deive Leonardo

Durante o mês de agosto, o grupo Villela Produções traz para Aracaju uma extensa programação cultural, que inclui orquestra, comédia e o aclamado evangelista Deive Leonardo. No próximo sábado, dia 17, às 21 horas, o espetáculo “Amazing Ternos, Sings Bocelli” apresenta três jovens e já renomados tenores, interpretando as músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares tenores da história da música.

No final de semana seguinte, a turnê nacional “Hermanoteu na Terra de Godah” chega a Aracaju com a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, para sessão única, dia 24 de agosto, às 21h, no Teatro Tobias Barreto. Com divertidas atuações, a peça traz a cena de quando Hermanoteu e Isaac, nos portões do Egito, anunciam o momento universalmente conhecido em que Moisés abre o Mar Vermelho.

No dia 29 de agosto, Deive Leonardo está de volta a Aracaju com uma nova turnê que promete inspirar e transformar vidas. Após o sucesso de “A Resposta”, que atraiu mais de 250 mil espectadores por todo o Brasil, percorreu diversas partes do mundo e ganhou uma série na Netflix, Deive está pronto para levar a sua mensagem de esperança e renovação espiritual ainda mais longe.

Intitulada “Antes e Depois”, a nova turnê, que será realizada no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, visa provocar uma transformação espiritual profunda na vida daqueles que a testemunham. Com sua habilidade cativante de transmitir mensagens poderosas e relevantes, Deive anuncia uma experiência única e impactante para todos os participantes.

Os ingressos para todos os espetáculos podem ser adquiridos pelo site lngresso Digital ou na bilheteria do Teatro.

Fonte e foto assessoria