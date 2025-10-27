Villela Produções traz a Aracaju Fábio Rabin e o espetáculo “Ladeira Abaixo”

Um dos pioneiros do stand up comedy no Brasil, Fábio Rabin chega a Aracaju no dia 9 de novembro para uma noite repleta de humor e boas risadas. O comediante traz o seu novo show, “Ladeira Abaixo”, que promete diversão e identificação imediata com o público sergipano. A sessão única acontece às 19h, no Teatro Atheneu, com produção local de Villela Produções.

Em sua nova apresentação, Fábio Rabin transforma experiências pessoais em piadas afiadas ao contar as tentativas de um homem de reconquistar a esposa depois de alguns deslizes. Entre situações improváveis, como viagens internacionais, encontros com ídolos de cinema e até uma busca por uma baleia em alto-mar, o humorista constrói um retrato cômico da vida adulta, combinando autocrítica, leveza e ironia.

O espetáculo também aborda de forma descontraída as mudanças que acompanham a chegada aos 40 anos, como novas prioridades, transformações físicas e manias que surgem com o tempo. “Daí pra frente é só ladeira abaixo”, brinca Fábio Rabin, que encara o passar dos anos com otimismo e bom humor.

Com mais de duas décadas de carreira, Fábio Rabin é um dos principais nomes do stand up brasileiro. O paulistano iniciou sua trajetória em 2002 e se destacou em programas de grande audiência como Pânico na TV e Comédia MTV. Desde então, tem lotado teatros em todo o país e no exterior, consolidando um estilo inteligente e irreverente que o tornou referência no gênero.

Os ingressos para “Ladeira Abaixo” estão disponíveis na bilheteria do Teatro Atheneu e no site Ingresso Digital. Clientes Banese Card têm 50% de desconto na compra de até dois ingressos, sendo um para o titular e outro para o acompanhante. Também há a opção de ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento, além dos descontos garantidos por lei para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos.

Texto e foto NV Assessoria