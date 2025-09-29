Vintage Culture desembarca em Aracaju com festival histórico em dezembro

Evento reúne megaestrutura, experiências exclusivas e a energia contagiante de um dos maiores DJs do planeta

Aracaju se prepara para receber um dos maiores espetáulos da música eletrônica. No dia 20 de dezembro, o DJ e produtor Vintage Culture desembarca na cidade para comandar o Festival Vintage Culture, no Mambo Beach Sunset, localizado na Praia de Araunã. O evento chega com a promessa de marcar a cena musical no Brasil com uma produção grandiosa, experiências exclusivas e uma atmosfera digna dos maiores festivais do mundo. Ao todo, serão 9 horas ininterruptas de música, cenografia temática e efeitos visuais de última geração.

Uma megaestrutura será montada no espaço do Festival Vintage Culture. O público poderá escolher entre diferentes setores: o Frontstage, que proporciona energia máxima em sintonia direta com o palco; os Camarotes, localizados em área elevada, com visão privilegiada e total conforto; e o Backstage, também em área elevada, pensado para quem busca uma experiência exclusiva. Há ainda os lounges especiais para 10, 20 e 25 pessoas, que oferecem acesso reservado, copos personalizados, mesas bistrô, puffs, bar e banheiros exclusivos.

Reconhecido mundialmente, Vintage Culture coleciona apresentações nos principais festivais do planeta e promete entregar em Aracaju uma performance inesquecível, reunindo milhares de pessoas em uma celebração única da cena eletrônica. Em Aracaju, o festival é realizado pela Wisso Entertainment e tem a assinatura local da Augustus Produções.

As vendas de ingressos do Festival Vintage Culture começam no dia 7 de outubro e estarão disponíveis na loja Point do Ingresso, no RioMar Shopping, e também de forma online através da plataforma Duoticket. O acesso tem limitação de público e menores de 16 anos não entram. Para mais informações, o público pode entrar em contato pelo telefone (79) 3085-7300 (WhatsApp).

Serviço

Evento: Festival Vintage Culture Aracaju

Data: 20 de dezembro de 2025

Local: Mambo Beach Sunset – Localizado na Praia de Arauna, Aracaju/SE

Setores: Frontstage, Camarotes, Backstage e Lounges exclusivos

Pontos de venda: Loja Point do Ingresso (RioMar Shopping) e online pela plataforma Duoticket

Informações: (79) 3085-7300 (WhatsApp)

Realização local: Wisso Entertainment e Augustus Produções (local)

Texto e foto Osanilde Oliveira