Violência contra a mulher será tema de palestra para pacientes com câncer

A Associação dos Amigos da Oncologia promoverá na próxima terça-feira, 02 de setembro, às 9h, no refeitório da Casa de Apoio Anna Garcez (sede da instituição), a palestra “Direitos e Orientações sobre a Violência contra Mulheres”, com a Dra. Elaine Oliveira, Secretária Municipal do Respeito às Políticas para Mulheres de Aracaju.

A iniciativa faz parte do projeto “Um Ser Em Destaque”, que tem o objetivo principal de colaborar com a qualidade de vida de pessoas com câncer, além de ofertar um espaço humanizado e acolhedor, contribuindo com o fortalecimento de vínculos e servindo como um espaço de interlocução entre os assistidos, os voluntários e os profissionais direta e indiretamente envolvidos com a assistência à pessoa com câncer.

Poe Felipe Tavares – Foto: Arquivo Institucional