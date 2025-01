Virada das Artes abre o mês de fevereiro com 12 horas de festa gratuita

O evento acontecerá no dia 01 de fevereiro, na Praça General Valadão e promete trazer ao público uma experiência imersiva cultural, com muita diversidade e alegria.

Serão doze horas de programação ininterrupta, que vai das 14 horas do dia 01 de fevereiro, às 02h do dia 02 de fevereiro.

Durante o evento, feito para agradar todos os públicos, se apresentarão dançarinos, grupos teatrais, bandas, malabaristas, mágicos, pirofagistas, acrobatas e muito mais!

A alegria, a cultura e as diversas manifestações culturais estarão presentes na Virada das Artes.

Como apresentadores de tamanho varietè cultural, nada melhor que dois palhaços, Linguiça Doce (Roney David) e Zeca Grude (Éden Brisio), para serem nossos anfitriões neste mundo lúdico que a Virada das Artes irá nos transportar.

Ao longo das horas, passaremos por diversos ambientes artísticos com uma programação bastante variada! No primeiro momento, a Virada conta com uma programação especial para as crianças e toda a família. Ao anoitecer, degustaremos uma série de espetáculos de teatro, varietè de números artísticos e o bate-rebate de um grupo de zabumbadores. Para fechar a noite e satisfazer os espíritos dançantes, apresentaremos o bloco musical com bandas e DJ.

14u – Cortejo de aberutra

14h30 – Espetáculo Variedelas

15h- Bacuri

16h – Esculturas de balão / Oficina de cupcake mágico

17h- Mágico Guaraná

18h – Espetáculo Os Cavaleiros da Triste Figura

19h – Grupo percussivo Zabumbadores de Vó Lourdes

20h – Varietè circense

21h- Espetáculo Remundados

22:h- Oito Cotovelos

23h30 – Anne Carol

01h- Centaura

Intervalos: DJ Gessana Shakti

Texo e foto assessoria