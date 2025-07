Virada de lote do Pré-Caju 2025 será no próximo dia 10 de agosto

Blocos com Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Xandy Harmonia e Saulo Fernandes e o Camarote Aju terão mudança de valores para a próxima fase de vendas

Atenção, foliões: a virada de lote dos blocos e do Camarote Aju do Pré-Caju acontece no próximo dia 10 de agosto. Quem ainda não garantiu o abadá tem até às 23h59 dessa data para aproveitar os valores promocionais. A expectativa é de grande procura nos pontos de venda físicos e online nos dias que antecedem o reajuste.

Marcado para os dias 14, 15 e 16 de novembro de 2025, o Pré-Caju – maior carnaval fora de época do Brasil e única festa de rua realizada em circuito aberto, envolvendo a grande pipoca – promete uma edição histórica, reunindo grandes nomes da música e arrastando milhares de foliões para o tradicional corredor da folia: a belíssima Orla da Praia de Atalaia, em Aracaju (SE).

Entre os blocos confirmados para o sábado e domingo da folia carnavalesca estão, o Vem com o Gigante, com Léo Santana; o Com Amor, com a estrela Ivete Sangalo e o cantor Saulo Fernandes; o Vumbora, comandado por Bell Marques; e o animado Bloco da Torcida, com Xandy Harmonia.

Já o Camarote Aju contará com uma programação exclusiva e diversas atrações musicais nos três dias de festa, além de estrutura diferenciada para quem quer curtir com mais conforto. Por lá, se revezarão no palco, Wesley Safadão, Cláudia Leitte, Franquinho Vaqueiro, Henry Freitas, Kart Love, Luiz Ferraz, Pagod’Art, Parangolé, Larisa Costa, Zé Neto & Cristiano, Rafa & Pipo, Léo Santana, Eric Land e Banda Eva.

Os vouchers dos blocos e do Camarote Aju podem ser adquiridos nos canais oficiais da festa: loja Point do Ingresso, agora no 2º piso do RioMar Shopping Aracaju (próximo ao Cinemark) e também através do site www.pointdoingresso.com.br. As compras podem ser parceladas em até 10x no Banese Card ELO e 5x nos demais cartões de crédito, sem juros.

O Pré-Caju conta com o patrocínio do Bandese Card, Esporte da Sorte, Petrox e Estancia 92, além do apoio da Gráfica Editora J Andrade, Flemídia, RioMar Aracaju, Prefeitura de Aracaju e Governo de Sergipe. A programação da maior prévia carnavalesca do Brasil terá três dais de Camarote Aju e dois dias dos desfiles de blocos de rua, com saída da Passarela do Caranguejo e chegada nas imediações do Farol da Coroa do Meio. Mais informações através do site www.precaju.com.br ou pelo telefone (79) 3085-7300 (também WhatsApp).

Por Osanilde Oliveira – Foto Fabio Cunha