Virada para o terceiro lote do Pré-Caju acontece no dia 14 de outubro

Blocos oficiais, Camarote Aju e Ensaio do Pré-Caju terão reajuste nos valores após às 23h59 do dia 14 de outubro

Os foliões que ainda não garantiram seus abadás para o Pré-Caju 2025 têm até às 23h59 do dia 14 de outubro para aproveitar os valores atuais. A data marca a virada para o terceiro lote dos blocos oficiais, do Camarote Aju e também do Ensaio do Pré-Caju, evento que antecede a grande festa e já virou tradição entre os apaixonados pela prévia carnavalesca sergipana.

Marcado para os dias 14, 15 e 16 de novembro, o Pré-Caju – maior carnaval fora de época do Brasil e única festa de rua em circuito aberto, reunindo a grande pipoca – promete uma edição inesquecível na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE). O público vai curtir uma programação de peso com os blocos Com Amor, com Ivete Sangalo e Saulo Fernandes; Vumbora, com Bell Marques; Vem com o Gigante, comandado por Léo Santana; e o animado Bloco da Torcida, puxado por Xandy Harmonia. Além deles, nomes como Durval Lelys, Timbalada, Psirico, Alexandre Peixe, Jau e Edson Gomes também vão agitar a avenida nos trios da pipoca.

O Camarote Aju garante três dias de pura animação com estrutura premium e shows de Wesley Safadão, Luiz Ferraz, Banda Eva, Léo Santana, Franquinho Vaqueiro, Kart Love, Claudia Leitte, Henry Freitas, Pagod’art, Larissa Costa, Rafa e Pipo, Zé Neto & Cristiano, Eric Land e Parangolé.

Os vouchers para os blocos de trios, o Camarote Aju e o Ensaio estão disponíveis na loja Point do Ingresso, localizada no 2º piso do RioMar Shopping Aracaju (próximo ao Cinemark), e também pelo site www.pointdoingresso.com.br. As compras podem ser parceladas em até 10x no Banese Card ELO e 5x nos demais cartões de crédito, sem juros.

O Pré-Caju conta com o patrocínio da AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esporte da Sorte, Estância 92, além do apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju e Governo do Estado de Sergipe.

Mais informações estão disponíveis em www.precaju.com.br ou pelo telefone (79) 3085-7300 (também WhatsApp).

Texto e foto Osanilde Oliveira