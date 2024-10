Visconde de Maracaju e Juscelino: trânsito ficará em meia pista na quarta

Dando continuidade à obra de reestruturação das avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubistchek, realizada pela Prefeitura de Aracaju, será iniciada nesta quarta-feira, 23, a partir das 9h, a aplicação da segunda camada de revestimento asfáltico das vias.

O serviço será executado na Juscelino Kubitscheck, começando nas imediações da Igreja do Espírito Santo, seguindo até o encontro com a rua Artur Fortes. Em seguida, a aplicação será executada no sentido contrário, partindo da rua Artur Fortes até a Igreja do Espírito Santo. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, durante os serviços, o trânsito no trecho em obra ficará em meia pista.

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, tenente-coronel Silvio Prado, explica que agentes estarão na região, monitorando o trânsito. Ele reforça ainda a importância dos condutores redobrarem a atenção ao trafegarem pelas avenidas.

“É uma obra muito importante, em prol da mobilidade urbana na zona Norte da capital, e estaremos, através dos nossos agentes de trânsito, monitorando o fluxo para minimizar os impactos causados pela obra. Inicialmente, o trânsito nos trechos em obras ficará em meia pista, mas conforme o avanço dos serviços, poderá haver desvios e interdições no trânsito, que serão comunicados com antecedência à população”, conta.

Fonte e foto SMTT