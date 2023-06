Visita do senador Laércio à cavalgada de Monte Alegre reforça apoio às tradições

A agenda deste domingo, 25, do senador Laércio Oliveira (PP-SE) foi no Alto Sertão, na cidade de Monte Alegre de Sergipe, onde participou do tradicional Casamento do Matuto, uma cavalgada que reúne milhares de participantes no povoado Baixa Verde em direção à sede do município. Antes de se deslocar até a concentração, Laércio esteve na residência da prefeita Nena de Luciano, onde também cumprimentou seu esposo, o secretário geral, Luciano Lino, o vice-prefeito Bibia do Couro, entre outros amigos.

No local do evento, o senador se encontrou com vários participantes da cavalgada, lideranças da região, a exemplo do vice-prefeito de Porto da Folha, Ailton de Zé Doutor, e aproveitou para agradecer todo apoio na eleição. “No ano passado eu participei dessa festa junto com vocês, fui até o final, e foi muito lindo tudo que aconteceu aqui. E eu não poderia jamais deixar de voltar, não apenas para participar mais uma vez da cavalgada, mas para agradecer por todo o apoio. Quero aproveitar esse momento para dizer: muito obrigado”, destacou.

Laércio também agradeceu à prefeita Nena de Luciano pela parceria que traz desenvolvimento para o município e reafirmou seu apoio. “Monte Alegre é uma cidade que tem um desenho diferente na minha vida, pela relação com a prefeita Nena, com Luciano e o vice-prefeito Bibia do Couro, por tudo que tenho ajudado a gestão em prol da população e por todo a retribuição de carinho que recebo”, concluiu.

