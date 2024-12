VISITAÇÃO AOS LOTES DO IV LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INICIA NESTA TERÇA-FEIRA

A visitação aos lotes do IV Leilão de Bens Móveis Inservíveis da Administração Pública inicia nesta terça-feira, 10, e prossegue até esta quarta-feira, 11 de dezembro. As pessoas interessadas em verificar os materiais disponibilizados já poderão visitar os lotes das 8h às 12h, mediante agendamento prévio. O leilão será on-line e está marcado para o dia 12 de dezembro, a partir das 10h, no site da RJ Leilões.

Aqueles que desejarem visitar os lotes devem acessar o site da RJ Leilões, conferir os contatos para agendamento e os endereços de cada um. Serão disponibilizados 88 lotes contendo veículos, sucata de diversos materiais e máquinas pesadas.

A visitação presencial aos lotes do leilão é uma etapa importante, pois permite que os participantes verifiquem pessoalmente as condições dos bens ofertados e avaliem a possibilidade de investimento. Além disso, a possibilidade de ter contato direto com os lotes proporciona maior transparência no processo e fortalece a confiança entre os envolvidos.

O leilão é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead). A expectativa é de uma arrecadação inicial de aproximadamente R$ 600.451,23, valor que pode ultrapassar R$ 1 milhão devido à disputa dos lances.

Sobre o Leilão

Mais detalhes sobre o leilão podem ser consultados no edital disponível no site da RJ Leilões. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o leiloeiro Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas pelo telefone (79) 99978-5089 ou pelo e-mail carlos.mascarenhas@icloud.com.

Também é possível obter esclarecimentos junto à Sead, por meio do telefone (79) 3226-2279, das 8h às 12h, ou pelo e-mail suporte.patrimonio@sead.se.gov.br.

Foto: Ascom/ Sead