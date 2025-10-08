“Vital – o Musical dos Paralamas” chega a Aracaju nos dias 18 e 19 de outubro no Teatro Atheneu

Espetáculo celebra os 40 anos da banda e exalta a amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone

Após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, o premiado espetáculo “Vital – o Musical dos Paralamas” desembarca pela primeira vez em Aracaju nos dias 18 e 19 de outubro. A produção celebra os 40 anos de carreira da banda Os Paralamas do Sucesso, ícone do rock brasileiro, e exalta a amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Na capital sergipana, as apresentações acontecem no Teatro Atheneu, às 20h no sábado e em duas sessões no domingo, às 15h e às 19h. A produção local é de Villela Produções, referência na realização de espetáculos em Sergipe.

Realizado pelo Ministério da Cultura e pela Caixa Vida e Previdência, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o musical homenageia também a relação do trio com José Fortes, empresário deles desde o início, considerado o “quarto Paralama”, em uma narrativa que ressalta a longevidade da parceria e o impacto artístico de mais de quatro décadas de carreira.

Com direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha, o espetáculo foi desenvolvido de forma colaborativa, com acompanhamento direto dos integrantes da banda em todas as etapas do processo criativo. Em turnê nacional, o musical conquistou o Prêmio APTR de Melhor Produção em Teatro Musical 2025.

O elenco reúne nomes consagrados do teatro nacional. O elenco principal é formado por Rodrigo Salva, que interpreta Herbert Vianna; Franco Kuster, no papel de João Barone; Gabriel Manita, como Bi Ribeiro; e Hamilton Dias, que dá vida ao empresário José Fortes. No palco também estão os músicos Evelyne Garcia, Andrei Presser, Anne Amberget, Rafael Maia, Raul d’Oliveira e Raul Colombini.

A cenografia de André Cortez utiliza plataformas que criam múltiplos planos de cena e exploram diferentes ambientes com inspiração cinematográfica. Os figurinos de Karen Brusttolin percorrem as décadas de 1980, 1990 e 2000, expressando as emoções da narrativa mais do que uma simples linha cronológica. A iluminação é assinada por Paulo César Medeiros, a coreografia por Marcia Rubin, o design de som por João Paulo Pereira e o visagismo por Beto Carramanhos.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Atheneu e pela plataforma Ingresso Digital. Os valores são a partir de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

A produção local é da Villela Produções, que possui atuação consolidada no cenário cultural de Sergipe. Em quase duas décadas de trabalho, trouxe ao estado espetáculos de dança, música, teatro e humor com grandes nomes da cena nacional. A produtora realiza, em média, 30 eventos por ano, alcançando mais de 30 mil pessoas e garantindo a presença de Sergipe no circuito das principais turnês brasileiras.

Texto e foto NV Comunicação