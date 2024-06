Vitor Fernandes traz de volta o ritmo piseiro para Sergipe, nesta terça

Palco Rogério recebe ainda Chiko Queiroga e Antônio Rogério, Santana O Cantador e Lipe Lucena

O paraibano Vitor Fernandes sobe ao palco Rogério, do Arraiá do Povo, nesta terça-feira, 25, às 23h. O piseiro já esteve em Sergipe em janeiro deste ano, durante o Verão Sergipe, em Canindé do São Francisco, evento também realizado pelo Governo do Estado.

Mas, antes, abrem a noite desta terça os sergipanos Chiko Queiroga e Antônio Rogério, às 19h, Santana O Cantador vem na sequência, às 21h. Lipe Lucena encerra a programação do palco Rogério, 1h. As atrações da noite acontecem simultaneamente na Vila do Forró, com apresentações musicais e quadrilhas juninas no Coreto da Eneva e Barracão da Sergipe. Confira a seguir programação.

Arraiá do Povo – Terça-feira (25 de junho)

Palco Rogério

19h – Chiko Queiroga e Antônio Rogério

21h – Santana O Cantador

23h – Vitor Fernandes

1h – Lipe Lucena

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Robson do Rojão

Barracão da Sergipe

19h – Banda Café Suado

20h30 – Quadrilha junina ‘Pioneiros da Roça’

21h30 – Bebero da Paraíba

23h – Micael Santos

Foto: Erick O’Hara