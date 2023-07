Viva Aracaju divulga destino turístico para agentes de São Paulo e Campinas

A caravana do Viva Aracaju, formada por hoteleiros e representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe e técnicos da Prefeitura de Aracaju, esteve presente nos dias 11 e 12 nas cidades de São Paulo e Campinas. Foram realizados dois road shows, que são reuniões com agentes de viagem, para apresentação do nosso destino turístico. As ações tiveram a parceria da operadora Orinter e do governo de Sergipe, através da Secretaria de Turismo.

Mais uma vez os agentes demonstraram satisfação com o material que tiveram acesso e reforçaram que manterão Aracaju como um destino de vendas junto aos seus clientes. “É um destino fantástico, muito procurado. Aracaju é uma das principais capitais do Nordeste e está em nossa prateleira, com um portfólio completo de vendas. Tivemos novas informações sobre a capital, sobre Sergipe, e isso é muito bom”, ressaltou Pedro Motta, agente da Orinter em Campinas.

Elenir Mello, da Planet Travels, que já esteve em Sergipe, destacou características positivas do destino, a exemplo da receptividade das pessoas e da boa estrutura. “É um estado que me acolheu muito bem quando estive aí, e eu pude pegar o carro e conhecendo aqueles municípios bem pequenos, que estão ali bem pertinhos. Então é um destino que eu sempre indico para as pessoas que querem viajar pelo Brasil, que já foram para vários lugares, e eu não entendo por que elas ainda não foram em Aracaju, em Sergipe de uma forma geral”, disse.

O secretário municipal de Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, que esteve presente nos dois encontros, ressaltou a certeza de bons negócios em São Paulo para fortalecer a oferta do destino junto aos agentes e operadoras. “Temos uma capital preparada para receber turistas de todas as partes. Sem sombra de dúvidas, Aracaju é uma das cidades mais estruturadas do Nordeste, e mostrar toda essa estrutura, atrativos, belezas é um trabalho essencial para incrementar, ainda mais, todo o setor, movimentando nossa economia”, frisou o secretário.

O gestor do projeto Viva Aracaju, Sérgio Oliveira, destacou o sucesso de mais uma ação em virtude da excelente receptividade dos agentes participantes, que interagiram e elogiaram todo o material de divulgação apresentado de Aracaju e Sergipe. “Esse é um trabalho essencial para fortalecer o turismo. Ainda esse mês estaremos em Brasília e Goiânia dando continuidade à formação desses profissionais que são fundamentais na venda do destino”, avisou.

Por Ascom ABIH-SE/Viva Aracaju