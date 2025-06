Medo de dirigir? Especialista explica possíveis causas e orienta como superar desafio

Problema afeta milhões de brasileiros e pode limitar oportunidades; psicólogo dá orientações valiosas

Dirigir deveria ser uma atividade libertadora, mas, para muitas pessoas, é fonte de ansiedade, suor frio e até pânico. Você já sentiu o coração acelerar só de pensar em pegar o volante? Saiba que não está sozinho.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 6% dos habilitados no país sofrem com medo de dirigir. A Associação Brasileira de Medicina do Trânsito (Abramet) estima que 2 milhões de brasileiros deixam de conduzir veículos por causa desse temor. Quando esse medo se torna intenso e persistente, pode ser diagnosticado como amaxofobia – um pavor excessivo que paralisa e, em muitos casos, exige acompanhamento psicológico.

As consequências vão além do trânsito. Quem sofre com esse medo pode enfrentar limitações no dia a dia, como dificuldade em aceitar empregos que exigem deslocamento, dependência de caronas ou transportes alternativos, além da perda da oportunidade de viajar e passear por medo de dirigir.

Por que isso acontece?

A psicóloga Mayrla Pinheiro, da Hapvida, explica que o medo pode surgir por diversos fatores, como após experiências traumáticas (como acidentes), falta de confiança na própria habilidade ou até mesmo por ansiedade generalizada. Em alguns casos, passageiros também desenvolvem o temor, associando o trânsito a situações de perigo.

É possível superar?

Para Mayrla, com o tratamento adequado, é possível superar a amoxofobia. “Estamos falando de um transtorno que pode ser tratado com sucesso. O processo envolve entender as causas do medo, desenvolver estratégias de enfrentamento e, gradualmente, se expor à situação temida de forma controlada. ”, informa.

A especialista elucida que o tratamento geralmente se baseia em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). “Essa abordagem é muito eficaz para medos e fobias. Ela ajuda a identificar e modificar pensamentos negativos e irracionais associados à direção, além de ensinar técnicas de relaxamento e enfrentamento”.

A especialista cita, ainda,

Técnicas de relaxamento: Aprender a controlar a respiração, fazer meditação ou mindfulness pode ajudar a gerenciar a ansiedade antes e durante a direção.

Exposição gradual (Dessensibilização Sistemática): Essa é uma das técnicas mais poderosas. Consiste em expor a pessoa ao estímulo temido de forma progressiva, começando por situações de baixo estresse e avançando gradualmente. Por exemplo, pode-se começar apenas sentando no banco do motorista com o carro desligado, depois ligando o motor, dirigindo em um local seguro e vazio, e assim por diante.

Apoio profissional: Contar com o acompanhamento de um psicólogo especializado em fobias é fundamental para guiar o processo de forma segura e eficaz.

Dicas para começar a enfrentar o medo:

1. Não evite completamente: a tentação de evitar a situação que causa medo é grande, mas a evitação só reforça a fobia. Tente dirigir em situações de baixo risco, mesmo que por curtos períodos.

2. Comece devagar e em locais seguros: escolha horários com pouco trânsito (manhã cedo, fins de semana) e locais conhecidos e com poucas exigências, como ruas do seu bairro ou estacionamentos vazios.

3. Vá acompanhada: peça para alguém de confiança, calmo e paciente, ir com você nas primeiras vezes. Essa pessoa pode te dar apoio moral e segurança, mas evite alguém que te deixe mais ansiosa ou que te apresse.

4. Conheça o seu carro: familiarize-se com todos os comandos do veículo. Saber onde fica o freio, o acelerador, o pisca-alerta, como ligar o rádio, tudo isso te dará mais sensação de controle.

5. Respire conscientemente: antes de ligar o carro e durante a condução, pratique exercícios de respiração profunda. Inspire lentamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso.

6. Mantenha o foco no presente: concentre-se na tarefa de dirigir, nas ruas à sua frente, nos sinais de trânsito. Evite pensar em “e se” ou em acidentes passados.

7. Visualize o sucesso: antes de dirigir, imagine-se dirigindo com calma, segurança e chegando ao seu destino. A visualização positiva pode ajudar a preparar sua mente.

8. Celebre pequenas vitórias: cada vez que você conseguir dirigir um pouco, reconheça e celebre esse feito. Isso reforça o comportamento positivo.

9. Busque informações: se o medo vem da falta de conhecimento sobre regras ou manobras, procure cursos de reciclagem ou tire suas dúvidas com um instrutor de autoescola.

10. Considere uma avaliação profissional: mesmo que o medo não seja crônico, se ele te impede de realizar tarefas ou causa sofrimento significativo, procurar um psicólogo pode ser o passo mais importante para uma solução duradoura.

Texto e foto assessoria