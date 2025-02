Vôlei de praia é destaque no Verão Sergipe 2025, em Itaporanga D’Ajuda

A programação esportiva do Verão Sergipe 2025 chega à reta final neste fim de semana. Desta vez, o evento retorna ao Leste sergipano e acontece na Praia da Caueira, no município de Itaporanga D’Ajuda, a pouco mais de 40 quilômetros da capital Aracaju. Realizada pelo Governo do Estado, a edição tem promovido esporte e lazer com agendas múltiplas e para todos os públicos. Neste sábado, 22, o sucesso da ação também ficou por conta das competições de vôlei de praia.

Recorrente na programação do Verão Sergipe 2025, a modalidade olímpica tem apresentado ascensão contínua no estado, atraindo atletas de diversos municípios, especialmente após a conquista da medalha de ouro pela sergipana Duda Lisboa, em 2024. “O vôlei de praia tem crescido muito, tanto que no Verão Sergipe, de todas as modalidades, foi a que mais teve procura. Na última etapa, na Barra dos Coqueiros, nós tivemos 40 duplas inscritas. Aqui, na Praia da Caueira, foram 24 no masculino e 8 no feminino. Ou seja, mostra um crescente desse esporte, muito também da empolgação dos atletas pela conquista do ouro olímpico da Duda”, reforça o coordenador de arbitragem, Alberto de Mendonça.

Para ele, o Verão Sergipe oferece oportunidades importantes não somente para os atletas sergipanos, mas para toda população interessada no esporte. “O vôlei de praia só tem a crescer aqui [em Sergipe] com o incentivo dos eventos do Estado, são eventos gratuitos que favorecem as pessoas mais simples que não têm condições de disputar competições oficiais. Quando chega aqui, o cara consegue jogar, desfrutar da partida, conhecer outras pessoas. É muito importante essa parte que o governo faz de realizar esses eventos para toda a comunidade que queira participar. Essa questão, também, de colocar o transporte, ajuda muito. É uma facilidade enorme que a gente tem para trazer esses atletas com a estrutura que o governo dá. Favorece demais não só a prática do vôlei, mas os outros esportes também”, acrescenta.

O atleta Dário Paulino foi um dos participantes do vôlei de praia no Verão Sergipe da Caueira. Nascido em Itaporanga D’Ajuda, ele conta que pratica esportes “desde que se entende por gente”. Começou no futebol, mas foi o vôlei que ganhou seu coração. “Eu inventei de fazer vôlei perto de casa para melhorar em uma brincadeira de rua. A paixão foi bem maior que a do futebol e decidi migrar para o esporte. Faço vôlei há uns três anos e uns dois meses, não me arrependo de nada. Já conquistei vários pódios, ganhei bolsa escolar, já viajei para fora do estado e, com fé em Deus, vou conquistar cada vez mais”, conta orgulhoso da trajetória.

O atleta está entre os admiradores da medalhista olímpica Duda Lisboa, uma referência que conheceu de perto. “Eu conheço ela, já treinei com ela e ela já me passou várias dicas sobre o vôlei. Ela sempre fala que o vôlei não é só competição. A vitória não é só quando você sai com a medalha, com um pódio, nem nada disso. A vitória é você jogar cada vez mais no campeonato que você está se dedicando. Então, não é uma vitória de pódio, é uma vitória na sua melhora”, frisa sobre a importância de ver o esporte além de competições isoladas.

Também amante do vôlei de praia, o atleta Anderson Severo marcou presença na edição. Sua história com a modalidade começou ainda no ensino médio e hoje já participa do time oficial do município de Itaporanga. “Acho que a questão do vôlei é a coletividade e a amizade. O vôlei não é um esporte individual. É um esporte, realmente, coletivo, de equipe. Se você estiver bem e a sua equipe estiver mal, não vai dar bom no jogo. A coletividade é algo que me apaixona muito no vôlei”, afirma.

Pelo segundo ano consecutivo, a modalidade marca presença no Verão Sergipe na Praia Caueira. “É um evento muito importante para valorizar o esporte aqui na nossa cidade e, também, no estado. Eu acredito que o governo tem conseguido abrir cada vez mais portas para o esporte e não só o vôlei, como todos os esportes. Isso valoriza muito”, finaliza Anderson.

Diretamente de Lagarto, o atleta Weslley Souza também esteve presente. “Eu comecei a praticar o vôlei de praia com dez anos. Hoje, tenho 33, sou profissional da educação física, amante do esporte e pretendo fazer essa prática até quando Deus me der saúde”, afirma, convicto da paixão que a modalidade esportiva ocupa em sua vida.

Weslley conta estar feliz com o retorno do Verão Sergipe após um hiato de quase 11 anos e ressalta a importância do esporte para saúde e lazer. “Quero parabenizar também o governador do estado por essa iniciativa de abraçar o esporte. Enquanto profissional da educação física, fico muito feliz”, destaca.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e Eneva.

Foto: Lucas Stark