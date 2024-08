Volume 4 do livro ‘No colo da Piedade’ será lançado em Lagarto

Com seu primeiro livro lançado em 2021, a coleção está projetada para alcançar 10 volumes, fechando com as comemorações dos 350 anos da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto-SE, fundada no dia 11 de dezembro de 1679.

Idealizada pelos escritores Claudefranklin Monteiro, Alexandre Fontes e Rafael Batista, no final de 2020, se concretizou no ano seguinte, por ocasião da abertura do Novenário de Nossa Senhora da Piedade. Com o falecimento de Rafael, somou-se ao grupo a professora Taysa Mércia.

Reunindo temas diversos sobre a tricentenária história de uma das paróquias mais tradicionais pujantes do Estado de Sergipe, a coleção passou a contar com o padre Vagner Araújo em 2023.

O lançamento do volume 4 da coleção “No colo da Piedade” irá ocorrer neste sábado, dia 24 de agosto, na Praça Piedade. O livro conta com o apoio do comércio local de Lagarto, cuja publicação será doada à Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Fonte e foto assessoria