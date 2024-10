VOLUME DE SERVIÇOS EM SERGIPE AVANÇA 5,1% NO ACUMULADO DO ANO ATÉ AGOSTO; O AUMENTO FOI DE 10%

O setor de serviços em Sergipe registrou um aumento de 5,1% no acumulado deste ano, até o mês de agosto. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

O mês de agosto registrou um recuo sazonal de 4,5% em comparação ao mês de julho, mas, se comparado com o mês de agosto de 2023, o crescimento é de 10%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento é de 4,3%.

Já a receita nominal no mês de agosto caiu 3,7% em relação a julho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 18%. O acumulado no ano apontou aumento de 11,9% e, nos últimos 12 meses, de 10%.

“Essa é a primeira queda no volume de serviços após dois meses de crescimento. Apesar desse recuo, o acumulado do ano apresentou um aumento de 5,1%, representando a segunda maior variação até o momento em 2024. Isso significa que, embora o setor enfrente uma desaceleração pontual, o desempenho geral continua positivo ao longo do ano”, comentou a gerente de Estudos Socioeconômicos do Observatório de Sergipe, Michele Dória.

Cenário nacional

O volume de serviços em agosto reduziu em 20 das 27 unidades da federação em comparação com o mês anterior. O Brasil, por exemplo, apresentou redução (-0,4%), na série com ajuste sazonal. Distrito Federal (-9,4%), Sergipe (-4,5%) e Rio Grande do Norte, (-4,4%) apresentaram as maiores variações negativas. Por outro lado, Mato Grosso (2,1%), Amazonas (2,0%) e Ceará (1,3%) foram os estados que apresentaram resultados positivos. Amapá não apresentou variação.

No acumulado de 12 meses, a elevação do volume de serviços no Brasil ocorreu em 21 das 27 unidades da federação. Paraná e Tocantins (5,7%, ambos) se destacaram com a maior alta, seguido do Espírito Santo, Santa Catarina (5,0%, ambos), Piauí (4,6%) e Sergipe (4,3%). Em contraste, Roraima (-5,7%), Rio Grande do Sul (-4,9%), Mato Grosso (-2,3%) apresentaram as maiores quedas.

Foto: Igor Matias