Volume de serviços em Sergipe tem aumento de 4% em julho

No mês de julho de 2024, o setor de serviços em Sergipe registrou alta de 4% em comparação ao mês de junho, na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período no ano passado, houve um crescimento de 13,7%. No acumulado no ano com base em igual período do ano anterior, o acréscimo foi de 4,4%; e nos últimos 12 meses, de 3,8%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

A receita nominal cresceu 5,9% no mês de julho em relação a junho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 22,4%. O acumulado no ano apontou aumento de 11,1%, e nos últimos 12 meses foi de 9,0%.

“Observando o mercado de trabalho, analisamos que o mês de julho favoreceu o setor de serviços, principalmente na área de limpeza (terceirização de limpeza), setor de saúde e transporte terrestre”, destacou Ciro Brasil, subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, a qual está vinculado o Observatório de Sergipe.

Cenário nacional

O volume de serviços em julho cresceu em 15 das 27 unidades da federação em comparação com o mês anterior. O Brasil apresentou crescimento (1,2%), na série com ajuste sazonal. Distrito Federal (14,8%), Rio Grande do Norte (5,0%), Sergipe e Alagoas, (4,0%, ambos) apresentaram as maiores variações positivas. Por outro lado, Amapá (-3,1%), Espírito Santo (-2,3%) e Tocantins (-2,2%) pontuaram os maiores resultados negativos.

No acumulado de 12 meses, a elevação do volume de serviços no Brasil (1,8%) ocorreu em 22 das 27 unidades da federação. O Amazonas (6,9%) se destacou com a maior alta, seguido por Santa Catarina (5,6%) e Espírito Santo (5,3%). Em contrapartida Mato Grosso (-8,5%), Rio Grande do Sul (-6,2%), Roraima (-5,1%), Mato Grosso do Sul (-5,7%) e Goiás (-1,0%) foram os estados que apresentaram resultados negativos. Sergipe (4,4%) teve a quinta maior variação.

