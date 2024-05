Voos para Aracaju terão 10 mil assentos a mais durante o período junino

Sergipe terá mais 10 mil assentos em voos no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria durante o mês de junho deste ano. Esse acréscimo é em comparação ao mesmo período do ano passado. Com isso, o número de passageiros pode ser ampliado em até 9,32%. O anúncio foi feito, nesta semana, pela Aena Brasil, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana. O objetivo é garantir que mais turistas possam vir ao estado para os festejos juninos, a mais importante manifestação cultural e artística do estado.

Em junho de 2023, o Aeroporto de Aracaju contabilizou 105.508 assentos ofertados. Neste ano, para o mesmo período, a oferta de assentos foi elevada para 115.348. Isso é resultado do acréscimo na quantidade de operações. De acordo com a Aena, no mesmo período do ano passado, foram 692 voos, enquanto que, em 2024, serão 760 operações.

O diretor do Aeroporto de Aracaju, Wanderson Silva, explica que a oferta de 10 mil assentos a mais em junho deste ano do que o volume do mesmo mês no ano anterior demonstra o empenho da Aena em acompanhar e fomentar o desenvolvimento turístico e econômico de cada região onde atua. “A época junina é caracterizada por um aumento de fluxo, tanto de visitantes de outras regiões quanto de sergipanos que escolhem essa época para visitar a terra natal e curtir as festas. E oferecemos a esses passageiros um terminal ampliado, climatizado e mais moderno, que contribui ativamente para tornar as experiências de viagem deles inesquecíveis”, ressalta.

Para o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o aumento é reflexo direto, também, das ações de promoção do Destino Sergipe realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com entidades como a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE). “Teremos o maior e mais aconchegante São João do Nordeste à beira-mar. Isso, por si só, já justifica o aumento no número de assentos. Porém, destaco que, desde 2023, a Setur tem feito um trabalho importante para promover não apenas os festejos juninos, mas, também a nossa diversidade em atrativos turísticos. Neste ano, esse trabalho tem sido ainda mais intensificado, com a participação em mais eventos nos principais mercados emissivos de turistas. Com essa divulgação, com certeza, vamos atrair ainda mais gente para Sergipe”, afirma o secretário.

Na opinião do presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens de Sergipe (Abav/SE), Ravisson Souza, essa notícia é de suma importância para o segmento, o que o deixa bastante feliz. Segundo ele, o anúncio prova que a empresa administradora do aeroporto está confiante no trabalho feito pela Secretaria de Estado do Turismo. “Há, sim, a probabilidade de nós realmente consumirmos esses 10 mil assentos a mais, junto com as empresas aéreas Gol, Latam e Azul. Com certeza, vai agregar bastante para o turismo interno, porque temos São João não somente na orla, mas, também, em todo o estado. Parabéns a todos do trade!”, declara.

