Vou Pro Sereno estreia em Aracaju neste sábado, com projeto Nada Pra Fazer

Evento, realizado pelo Arena Samba Clube, contará também com shows de Pagode do JM, Toda Boa In Samba e Eder Malaconi

Pela primeira vez em Aracaju, o grupo Vou Pro Sereno traz a edição especial do Nada Pra Fazer, comemorando seus 10 anos de sucesso. A roda de samba acontece neste sábado, 11, a partir das 18h, na Vibe Music Lounge, novo espaço escolhido para proporcionar ainda mais conforto ao público. Além do Vou Pro Sereno, a noite contará com shows de Pagode do JM, Toda Boa In Samba e Eder Malaconi.

O projeto Nada Pra Fazer surgiu de maneira espontânea em uma festa de aniversário da banda e acabou se transformando em um marco na história do grupo. A proposta resgata a essência do samba de raiz, homenageia grandes mestres e, ao mesmo tempo, imprime a identidade autêntica do Vou Pro Sereno. No repertório, clássicos do samba se unem a composições próprias em constante diálogo com o público, que participa ativamente da construção de cada apresentação.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Outgo (outgo.com.br/vou-pro-sereno), com preços a partir de R$80 na meia-entrada. Clientes CAIXA também pagam R$80, enquanto a inteira solidária custa R$90 mediante a doação de 1kg de alimento. O ingresso inteiro está no valor de R$160.

Nada Pra Fazer 10 anos conta com o patrocínio master da CAIXA, empresa que acredita e investe na cultura brasileira. Em Aracaju, a realização é do Arena Samba Clube, que celebra 18 anos como uma das principais vitrines do samba e do pagode romântico em Sergipe.

Texto e foto NV Assessoria