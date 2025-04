Vaticano já organiza para que se inicie o Conclave de 15 a 20 de maio. Arcebispo de Salvador deve participar

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, 21, o Vaticano já se organiza para que, de 15 a 20 dias, se inicie o Conclave, reunião sigilosa que escolherá o próximo Pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. No total, 138 cardeais com menos de 80 anos devem participar do encontro, podendo votar e ser votado.

Dentre os 138 habilitados ao Conclave, encontram-se sete brasileiros, sendo um deles “da Bahia”. O cardeal Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, nasceu Dobrada-SP, mas recebeu no último dia 27 de março o título de cidadão baiano. Ele é esperado em Roma e também terá direito de ser votado para se tornar o próximo Papa.

Dom Sergio da Rocha recebeu o título de cidadão baiano no último 27 de março | Foto: Sara Gomes | Arquidiocese de Salvador

O Portal A TARDE apurou, porém, junto a integrantes da Igreja Católica no Brasil, que o principal favorito para se tornar o novo Pontífice é o italiano Pietro Parolin, de 70 anos de idade.

Segundo interlocutores brasileiros da Igreja Católica, por ter um perfil moderado, Parolin seria capaz de unir os mais progressistas e os mais conservadores do Conclave, podendo chegar mais facilmente aos dois terços necessários para a escolha.

Outros cardeais aparecem