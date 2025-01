Wallace Machado assume direção administrativa da Sejesp em Aracaju

Na tarde desta sexta-feira, Wallace Machado foi oficialmente empossado como diretor administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude de Aracaju (Sejesp). Estudante de Educação Física e formado em Marketing Digital e Social Media, Wallace é amplamente conhecido como o “Sheik do X1” por sua atuação na organização de eventos esportivos que têm promovido inclusão e fortalecido o esporte local.

A cerimônia de posse contou com a presença de lideranças esportivas e autoridades municipais, incluindo o secretário adjunto da Sejesp, Diogo Crispin. Em um registro especial, Walace aparece ao lado de Diogo, destacando a parceria que será fundamental para o desenvolvimento de ações e projetos voltados ao esporte e à juventude na capital.

Wallace destacou seu compromisso com a gestão e com a ampliação do acesso ao esporte. “Acredito no esporte como um agente de transformação social. Vamos trabalhar para promover iniciativas que fortaleçam o esporte em Aracaju e gerem oportunidades para nossa juventude”, afirmou o novo diretor.

O evento foi marcado pelo entusiasmo da comunidade esportiva, que demonstrou confiança na nova gestão e nas ideias que Wallace traz para fortalecer as políticas públicas na área esportiva.

Texto e foto assessoria