Washington Silvestre é homenageado com título de Cidadão Aracajuano

A noite de sexta-feira (06), marcou um momento histórico para a Mega FM e para o Estado de Sergipe. O CEO do Grupo Mega de Comunicação, Washington Silvestre, foi agraciado com o título de Cidadão Aracajuano, uma das mais altas honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Aracaju. A cerimônia, repleta de emoção e reconhecimento, reafirmou a importância do legado construído por Washington e sua relação com a capital sergipana.

À frente do Grupo Mega de Comunicação, Washington Silvestre não apenas liderou uma empresa nordestina rumo ao sucesso, mas também se tornou um exemplo de empreendedorismo e inovação, valores que fortalecem o desenvolvimento da cidade. Com uma gestão visionária, ele consolidou a Mega FM como uma referência no mercado de comunicação, sempre priorizando conteúdo de qualidade e iniciativas que beneficiam a comunidade local.

O título de Cidadão Aracajuano simboliza a conexão profunda de Washington com Aracaju e reflete sua contribuição para o crescimento econômico, cultural e social da cidade. A iniciativa foi liderada pelo Professor Bittencourt, figura importante que reconheceu o impacto das ações de Washington na região.

“Este título não é apenas meu, mas de todos que acreditam no potencial do nosso Estado e trabalham diariamente para fazer de Sergipe um lugar melhor”, destacou Washington Silvestre em seu discurso de agradecimento, emocionando o público presente.

A conquista marca uma nova fase para a Mega FM, que já projeta grandes iniciativas para 2025. Washington reafirmou seu compromisso com a inovação e o crescimento regional, prometendo lançar novos projetos que fortalecerão ainda mais a presença da Mega FM no cenário nordestino.

Para toda a equipe da Mega FM, este é um momento de celebração e orgulho. Aracaju ganhou oficialmente um cidadão que personifica a força, a determinação e o compromisso com um futuro melhor.

Fonte e foto assessoria