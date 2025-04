WGP 80: Marcos Carvalho é o novo campeão dos Super-Médios

Evento desembarcou pela primeira vez em Aracaju no último sábado, 26, e o curitibano da Teixeira Team venceu e garantiu quarto título para a equipe

A estreia do WGP Kickboxing na capital sergipana foi um verdadeiro sucesso. Com muita empolgação do público presente no ginásio Constâncio Vieira, neste sábado, dia 26 de abril. E a galera viu o desafiante Marcos Carvalho destronar Gustavo Jones e se tornar o novo campeão dos Super-Médios, somando o quarto título do WGP para sua equipe Teixeira Team. O evento coroou ainda Mateus Pakitoo com o título do GP dos Super-Leves após vitórias sobre os sergipanos Nicolas Savio e Hugo Nascimento. Outro ponto alto da noite foi a luta de despedida de Williames Chacal, que realizou seu último ato em grande estilo ao vencer Misael Chamorro por unanimidade. O evento contou com outras nove lutas.

Na luta principal do WGP 80 o cinturão estava em jogo na primeira defesa de cinturão de Gustavo Jones. E dentro do ringue a luta correspondeu às expectativas. Eletrizante desde o primeiro minuto, os dois alternaram bons momentos na luta. Mas no round derradeiro, Jones sentiu o cansaço e Marcos aproveitou. Com muito ímpeto e agressividade, ele conseguiu dois knockdowns para se colocar na frente do placar e garantir a vitória por decisão unânime. Com isso, Marcos Carvalho é o novo campeão dos Super-Médios e se coloca como o quarto atleta da Teixeira Team campeão do WGP.

Na luta que abriu as semifinais do GP Peso Super-Leve no WGP 80, Hugo Nascimento e Julio Assunção fizeram uma luta eletrizante. Depois de três rounds muito disputados, melhor para Hugo por decisão unânime e vaga garantida na final. Do outro lado, Nicolas Savio e Mateus Pakitoo também fizeram jus às expectativas e entregaram muita emoção. No final, melhor para Pakitoo que venceu por decisão dividida e também avançou. Na grande decisão do GP, Hugo Nascimento contou com a força da galera diante de Mateus Pakitoo, mas não foi suficiente para evitar a derrota do sergipano após um chute no cotovelo o impedir de continuar no combate. Vitória para Mateus Pakitoo, que faturou o GP.

O WGP 80 também marcou a despedida dos ringues de um dos maiores nomes do esporte sergipano: Williames Chacal. Ele encarou o paraguaio Misael Chamorro para o último ato da carreira e levantou o público presente no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Após muita movimentação, a maior contundência de Chacal o rendeu a vitória por decisão unânime e uma despedida em grande estilo para delírio da galera.

Entre as Super Fights da noite muita emoção. Na luta internacional entre o brasileiro Paulo Sergipe e o chileno Felipe Artillero, melhor para Sergipe que foi mais contundente e levou a melhor por unanimidade. Já o anfitrião Ramom Rozendo levantou a galera ao dominar José Calopsita e vencer também por decisão unânime. Também entre as Super Fights o estreante Paulo Victor Madureira impressionou no duelo diante de Luanzin Rios com uma agressividade impressionante que foi recompensada nas papeletas dos juízes com uma vitória clara por unanimidade.

Fabyo Ribeiro e Lorrana Ruel foram outros fizeram bonito. Ribeiro se impôs pra cima de Geyzon Jose, que foi promovido ao card principal de última hora, e venceu por unanimidade. Já Lorrana fez um duelo duríssimo contra Ellen Barbosa para vencer por decisão dividida.

O Undercard do WGP 80 também sacudiu o ginásio em Aracaju. Os destaques foram Alexandre Sagat e Vitor Emanuel. O primeiro conseguiu um lindo nocaute no segundo round diante de Breno Rodrigues, enquanto o segundo engatou um lindo nocaute no primeiro round diante de Lucas Aquino. Diego Striker e Lara Santos foram os outros vencedores da noite.

WGP 80 – Resultados oficiais

Marcos Carvalho venceu Gustavo Jones por decisão unânime

Mateus Pakitoo venceu Hugo Nascimento por nocaute a 1min e 27seg do segundo

Williames Chacal venceu Misael Chamorro por decisão unânime

Mateus Pakitoo venceu Nicolas Savio por decisão dividida

Hugo Nascimento venceu Julio Assunção por decisão unânime

Paulo Sergipe venceu Felipe Artillero por decisão unânime

Ramom Rozendo venceu José Calopsita por decisão unânime

Paulo Victor Madureira venceu Luanzin Rios por decisão unânime

Lorrana Ruel venceu Ellen Barbosa por decisão unânime

Fabyo Ribeiro venceu Geyzon José por decisão unânime

Alexandre Sagat venceu Breno Rodrigues por nocaute aos 59seg do segundo round

Lara Santos venceu Elaine Katrina por decisão unânime

Vitor Emanuel venceu Lucas Aquino por nocaute a 1min e 58seg do primeiro round

Diego Striker venceu Leandro Magnata por decisão unânime

Por Hivy Rhafaella – Foto: Juracy Feitosa