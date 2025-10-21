Whindersson Nunes se apresenta com o espetáculo “Isso Definitivamente Não é um Culto”

Após o sucesso de “Isso Não é um Culto”, que levou multidões aos teatros do país e ganhou um especial na Netflix, Whindersson Nunes retorna aos palcos em 2025 com o espetáculo inédito “Isso Definitivamente Não é um Culto”. Em Aracaju, sob realização da Villela Produções, o humorista piauiense se apresenta neste sábado, 25, no Teatro Tobias Barreto, às 19h e às 21h. As duas sessões estão praticamente esgotadas e os últimos ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Ingresso Digital.

A nova turnê apresenta uma versão ainda mais madura e provocativa de Whindersson, que combina humor afiado, ironia e reflexões sobre o mundo atual. No espetáculo, o artista aborda temas como o fim dos tempos, religião, comportamento e o impacto das redes sociais — sempre com sua visão bem-humorada e um olhar crítico sobre as transformações da sociedade.

Reconhecido como um dos maiores nomes do humor brasileiro, Whindersson tem se destacado também por sua versatilidade. Além das apresentações com ingressos esgotados em diversas cidades do país, o humorista tem levado seus shows ao exterior, sempre com plateias lotadas. “Isso Definitivamente Não é um Culto” reflete uma fase mais introspectiva de sua carreira, em que experiências pessoais se transformam em piadas inteligentes e momentos de identificação com o público.

Os últimos ingressos (setor mezanino) seguem disponíveis na bilheteria do Teatro Tobias Barreto (Av. Pres. Tancredo Neves, 2209, Inácio Barbosa) e no site Ingresso Digital. Há descontos de 50% para professores, estudantes e pessoas acima de 60 anos, além da opção de ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

Whindersson Nunes – Isso Definitivamente Não é um Culto

Data: 25 de outubro (sábado)

Horários: sessões às 19h (extra) e 21h

Local: Teatro Tobias Barreto – Av. Pres. Tancredo Neves, 2209, Inácio Barbosa, Aracaju/SE

Ingressos: Bilheteria do teatro e no site Ingresso Digital (https://ingressodigital.com/evento/16175,16733/Whindersson_Nunes__Isso_Definitivamente_Nao_e_um_Culto)

Descontos: 50% para professores, estudantes e pessoas acima de 60 anos | Ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Classificação indicativa: 16 anos

Produção local: Villela Produções

Texto e foto NV Assessoria