William Sanfona grava seu primeiro DVD: “Sertão, Fé e Forró” O primeiro DVD do cantor sergipano será gravado nas margens do Rio São Francisco, em homenagem à fé e à cultura do Nordeste No dia 5 de fevereiro, o coração do Nordeste vai pulsar mais forte. Nas margens do rio São Francisco, em Piranhas, Alagoas, William Sanfona, músico e cantor sergipano realizará um sonho: a gravação de seu primeiro DVD, intitulado “Sertão, Fé e Forró”. O projeto não é apenas um marco na carreira do artista, mas também uma celebração da cultura, da fé e da resiliência do povo nordestino.

O cenário escolhido não poderia ser mais emblemático. O Rio São Francisco, fonte de vida e inspiração, é um símbolo poderoso da conexão entre o homem e Deus. “O rio é nosso presente divino, é motivo de gratidão. Ele nos dá força, assim como a fé que nos sustenta nas dificuldades do sertão”, ressalta William.

O elo entre fé e música

O Nordeste sempre teve sua história contada por meio da música. Desde os tempos de Luiz Gonzaga, o forró é muito mais que entretenimento: é oração, celebração e resistência. William Sanfona leva essa essência em cada acorde de sua sanfona, transformando histórias e devoção em canções que tocam a alma.

“Sertão Fé e Forró” é isso: um encontro de ritmos, crenças e emoções. “Essa é minha forma de agradecer a Deus e de honrar minha terra. Quero levar alegria, oração e representatividade para o nosso povo e para todos que têm fé na vida e nos sonhos”, afirma o artista.

Grandes participações

O DVD contará com participações que prometem emocionar o público. Entre os convidados estão Batista Lima, um dos nomes mais queridos do forró, Diácono Rômulo Canuto, que trará sua mensagem de fé, e Adriana Arydes, referência na música católica. Juntos, eles darão vida a um repertório que une espiritualidade, cultura nordestina e celebração.

William Sanfona destaca: “Ter esses convidados é uma honra. Cada um deles traz um pouco dessa essência que queremos transmitir. Este projeto é muito maior do que minha carreira, é um presente para o Nordeste e para todos que acreditam na força da fé e da música.”

Um projeto com Deus no comando

A gravação do DVD será um momento de emoção e fé, com músicas que narram histórias de luta, devoção e gratidão. O povo nordestino, forjado na seca, encontra na fé católica e na música um caminho de esperança e superação.

“Com Deus no comando, ‘Sertão Fé e Forró’ será um marco. Quero que cada pessoa que assistir ao DVD sinta a força do nosso povo, a beleza da nossa cultura e a presença de Deus em cada detalhe”, conclui William.

O DVD promete ser um legado cultural e espiritual, uma homenagem a tudo que o Nordeste representa. Que o Rio São Francisco seja testemunha dessa grande celebração da fé e da música.

Por: Hivy Rhafaella

Foto: Beatriz Guerra