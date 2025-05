Wine Festival reúne os amantes de vinhos em torno de rótulos internacionais e experiências exclusivas

Segunda edição do evento acontece no RioMar Aracaju nos dias 23 e 24 de maio

Com a chegada das temperaturas mais amenas do final de outono, o RioMar Aracaju prepara um convite irrecusável para os amantes do vinho. Nos dias 23 e 24 de maio, o shopping realiza a segunda edição do Wine Festival, uma celebração enogastronômica que une sofisticação, cultura e sabor.

O evento acontece das 16h às 22h, no Piso L2, ao lado da Camicado, em parceria com a loja Drink Fácil, reunindo um seleto portfólio de rótulos provenientes de vinícolas do Brasil, Chile, Argentina, Itália, Portugal, Espanha, entre outros países consagrados no universo do vinho.

Mais do que uma feira de degustação, o Wine Festival propõe uma experiência sensorial completa. Os participantes poderão harmonizar seus momentos com atrações culturais, como apresentações de dança e um workshop exclusivo com o sommelier Sílvio Farias, que irá conduzir os convidados por uma jornada de aromas, histórias e técnicas da enologia.

O passaporte para o evento custa R$ 100 e inclui uma taça de vidro personalizada. Os primeiros compradores serão presenteados ainda com um espumante da linha premium, brindando com elegância a temporada de dias mais frios.

Serviço

O quê? Segunda edição do Wine Festival, evento direcionado aos amantes do vinho, que une degustação, gastronomia e atrações culturais.

Quando? Dias 23 e 24 de maio, das 16h às 22h.

Onde? Piso L2, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Atrações? Degustação de rótulos de vinícolas do Brasil, Chile, Argentina, Itália, Portugal, Espanha, entre outros países consagrados no universo do vinho.

Acesso? Passaporte no valor de R$ 100. Todos os participantes recebem uma taça de cristal. Os primeiros 100 compradores também ganham um espumante da linha premium.

Lotti+Caldas Comunicação – foto GettyImages