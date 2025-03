Wolbert Lima vai agitar o ‘Festival de Gelados’ em prol do Externato São Francisco

O cantor Wolbert Lima é a atração do primeiro Festival de Gelados ‘Açaí do Chico’ que será realizado no sábado, 12 de abril, a partir das 15h30 na sede do Externato São Francisco de Assis em Aracaju. A ação solidária é beneficente em prol da instituição que atua em Sergipe há 61 anos e acolhe cerca de 100 crianças em situação de vulnerabilidade social e oferece educação com esporte, música e informática. A assessoria do evento é assinada pela Navarro Comunicação.

“Será uma tarde muito divertida com sabor de solidariedade. O cantor Wolbert está preparando um repertório muito alto astral e a variedade vai ser grande com sorvetes e açaí. Traga a sua família, participe e colabore com a obra social do Externato São Francisco de Assis”, convida Irmã Flávia Souza, diretora da instituição.

O ingresso custa R$ 50 com direito a um corpo térmico personalizado, sorvete e açaí. Já pode ser adquirido na sede do Externato, localizada na Avenida Edezio Vieira de Melo, 585 no Bairro Suissa.

Colabore com o Externato

Banco do Brasil

-Agencia 3361-8 / conta corrente 411.469-8

Banese

-Agência 014 /conta corrente 03.101.146-0

PIX

-Chave CNPJ 10.970.689.0010-21

Texto e foto Fredson Navarro