Workshop abordará as principais tendências do mercado para o ano de 2025

Entre os temas que serão trabalhados no evento estão inteligência artificial, inteligência financeira, comunicação, marketing, vendas e empreendedorismo. Grandes nomes do cenário regional e nacional estão entre os palestrantes.

Como aplicar corretamente, na vida profissional ou pessoal, conceitos de inteligência artificial, inteligência financeira, comunicação, marketing, vendas e empreendedorismo? E de que maneira essas áreas podem ajudar a alavancar negócios, gerando alto valor e boa performance? Todas essas perguntas serão respondidas no Workshop “Tendências para 2025”, que será realizado no dia 07 de maio, às 18h, no auditório da MPK Contabilidade, localizado na Praça Camerino, em Aracaju.

O workshop terá como palestrantes o especialista em Inteligência Artificial, Gustavo Sancho; a educadora financeira, Marina Farias; a empresária e mentora, Priscila Santana; e o expert em vendas e marketing, Pedro Moura. Outra palestrante do evento, e um dos destaques da noite, é a empreendedora e especialista ambiental Gabriela Almeida.

Presidente de um dos principais grupos de empresas para soluções ambientais inteligentes do país, o GA Ambiental do Brasil, que está presente em seis estados e no DF, Gabriela Almeida é palestrante nacional e mentora de empreendedoras.

“É sempre uma alegria poder falar sobre empreendedorismo, mostrar caminhos, apontar soluções, trocar experiências com quem já tem ou quer montar um negócio. E embora o ano já esteja caminhando para a metade, praticamente, há muito o que se fazer em 2025. Ainda dá tempo de expandir os negócios, mas com foco, determinação e planejamento, e é um pouco sobre isso, também, que irei falar”, comentou Gabriela Almeida.

De acordo com o idealizador e realizador do workshop, Pedro Rolemberg, o evento foi pensado e planejado a partir da observação das pessoas, em grupos distintos, e das necessidades que apresentavam, em especial, a de obter mais conhecimento sobre marketing, inteligência artificial, vendas e empreendedorismo.

“Por isso decidimos unir em um mesmo momento, grandes nomes das áreas já citadas, que irão contribuir de forma leve e satisfatória para o desenvolvimento de muitos negócios, sejam formais ou informais. O evento também será uma excelente oportunidade para os participantes fazerem novas conexões e prospectar futuras parcerias”, explicou Pedro Rolemberg.

“Tendências para 2025” tem o apoio do Grupo GA Ambiental, da Agência Pixel, da Focus MKT, e do Programa Plataforma Digital. O evento possui vagas limitadas, e os interessados em saber mais sobre o workshop ou em efetuar a inscrição, devem entrar em contato através do WhatsApp (79) 9.9110 1215.

Por Andréa Moura