Workshop sobre meditação e mindfulness vai auxiliar você a desacelerar

Aprender técnicas milenares vindas do Budismo, com respaldo científico que irão auxiliar as pessoas a pararem um pouco para buscar mais consciência corporal, emocional e dos pensamentos. Esse é o objetivo do workshop “Aprendendo a parar – introdução à meditação e mindfulness”, que será ministrado pelo instrutor de mindfulness, Igor Azevedo, no dia 5 de agosto (sábado), das 14 às 18 horas; no Espaço Santai, na av. Roberto da Costa Barros, 4777, Coroa do Meio.

“As pessoas precisam de uma pausa na rotina diária, estratégias de pausas no dia a dia, para desacelerar e viver melhor”, reforçou Igor Azevedo, ao acrescentar que o workshop vai ajudar a diminuir a ansiedade e melhorar a qualidade de vida. As inscrições para o workshop estão abertas e podem ser feitas através do telefone (79) 999803.1671 ou pelo Instagram @fotografiaadoser

Este é o quinto workshop ministrado por Igor Azevedo, que estuda o tema com o amigo André Brito, um dos pioneiros das práticas de mindfulness, em Aracaju. “Eu e André fizemos um curso juntos e depois passei a ser instrutor dele e me encantei. São práticas milenares que não têm a ver com religião”, contou.

Segundo ele, tudo começa com a pausa. “Desacelerar para ver mais. Quando a gente pausa, é como pegar uma lupa para enxergar melhor as coisas. Quando estamos correndo não conseguimos enxergar as coisas” afirmou.

Mindfulness

Mindfulness ou atenção plena é um tipo de meditação que promove o bem-estar interior e pode ser definido como a capacidade humana de estar totalmente presente. A técnica tem suas origens no budismo e sua eficácia está associada a melhorias em diversos ambientes como no convívio social, trabalho e outros por proporcionar autoconhecimento.

A prática do mindfulness melhora a capacidade de concentração, maior tolerância emocional, melhora a sensação da dor, fortalecimento do sistema imunológico, melhora a insônia, controle em crises de ansiedade entre outros benefícios.

Texto e imagem Só Sergipe