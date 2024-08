Workshop sobre tendências e perspectivas do mercado imobiliário acontece dia 24

Segunda edição do evento é apoiada pela Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE)

Em um mundo onde as paisagens urbanas estão em constante transformação, compreender as forças que moldam o futuro do mercado imobiliário é mais crucial do que nunca. Esse é o objetivo do 2° Workshop sobre Tendências e Perspectivas do Mercado Imobiliário, evento que acontece dia 24 de agosto no Quality Hotel, em Aracaju. A programação conta com palestras sobre financiamento, aluguel, direito imobiliário e inteligência artificial.

Organizado pela Alfama Cursos Técnicos, o workshop conta com o apoio da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) e vai discutir o futuro do mercado imobiliário e proporcionar um espaço de crescimento e desenvolvimento profissional para os corretores de imóveis e outros profissionais do setor em um ambiente de networking.

“O apoio da ACI acontece tanto para a divulgação quanto para trazer benefícios para os associados, que têm direito a desconto no valor da inscrição, justamente para estimular a participação”, destacou Anderson Ramos.

Para o presidente da ACI, o workshop também é uma excelente oportunidade para a troca de experiências e networking entre os profissionais da área, contribuindo para o fortalecimento do setor imobiliário em Sergipe.

“Esperamos poder capacitar e atualizar com novidades, de forma que a classe seja fortalecida. Gerar debates é uma forma de engajar e promover conhecimento”, afirmou Anderson Ramos.

Inscrições

Para participar do evento é preciso fazer a inscrição previamente pelo WhatsApp (79) 9 9833-1307. O investimento é de R$ 297 (terceiro lote), que pode ser pago em pix, débito e parcelado em até três vezes sem juros no cartão de crédito. Associados à ACI tem desconto no valor da inscrição.

Sobre a ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e representa os interesses da categoria, diante de diversas demandas e carências dentro do setor imobiliário, além de atuar na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

Fonte e foto NV Comunicação