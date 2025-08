Workshop vai reunir corretores e imobiliárias para debater boas práticas

Evento promovido pela Laredo Urbanizadora acontece nesta quinta-feira, 7, no Del Mar Hotel, e está entre as ações alusivas ao mês do corretor de imóveis

Profissionais do setor imobiliário sergipano têm encontro marcado nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, às 16h, no Del Mar Hotel, em Aracaju. Em alusão ao mês do corretor de imóveis, a Laredo Urbanizadora, em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci/SE), promove um workshop gratuito voltado à valorização da categoria, qualificação profissional e incentivo às boas práticas no mercado imobiliário.

O evento é destinado a corretores de imóveis e imobiliárias parceiras, com expectativa de reunir cerca de 200 participantes. A programação inclui palestras sobre temas relevantes para a atuação no setor, como “Registro imobiliário e anúncio – como atuar no mercado imobiliário com ética e transparência”, ministrada pelo assessor especial do Creci Sergipe, Walber Muniz, e “Obrigações primordiais dos corretores de imóveis e empresas imobiliárias”, conduzida pelo superintendente do Creci Sergipe, Geraldo Maia. Também haverá um momento de confraternização com coffee break e uma premiação simbólica para os corretores que se destacaram nas vendas em 2024.

Além de disseminar conhecimento técnico, o encontro busca fortalecer a rede de profissionais do setor e promover o alinhamento com as novas demandas do mercado. A iniciativa também reconhece o papel fundamental dos corretores na intermediação de sonhos, investimentos e no desenvolvimento do setor imobiliário sergipano.

Mais do que uma homenagem pelo Dia do Corretor de Imóveis, comemorado oficialmente em 27 de agosto, data que marca a regulamentação da profissão no Brasil, o workshop reafirma o compromisso da Laredo com a formação contínua dos profissionais que impulsionam seus projetos.

“Valorizar os corretores é uma prioridade para nós, porque eles são parte fundamental do nosso trabalho. Eventos como esse ajudam a manter a categoria atualizada e próxima da gente. É também uma forma de reconhecer a importância que eles têm dentro do nosso modelo de atuação”, destaca Jorge Machado, presidente da Laredo Urbanizadora.

Com 26 anos de atuação em Sergipe, a Laredo Urbanizadora tem contribuído para transformar o setor de desenvolvimento urbano em Sergipe e se destaca por um modelo voltado à criação de comunidades planejadas, que priorizam sustentabilidade, qualidade de vida e inovação. Dentro dessa abordagem, os corretores são considerados parceiros estratégicos, e não apenas intermediários no processo de vendas.

Confira a programação preliminar do evento:

16h – Credenciamento e recepção

16h30 – Abertura com palestra do Creci-SE: “Obrigações primordiais dos corretores de imóveis e empresas imobiliárias”, com Geraldo Maia, superintendente do Creci Sergipe

17h – Palestra “Registro imobiliário e anúncio: como atuar no mercado com ética e transparência”, com Walber Muniz, assessor especial do Creci Sergipe

17h30 – Premiação dos corretores com os melhores resultados de vendas em 2024

18h – Coffee break

