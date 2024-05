X Semana de Enfermagem do Senac vai debater sobre ética, inclusão e novas tecnologias

No período de 14 a 28 de maio, o Senac Sergipe realiza a X Semana de Enfermagem, que este ano terá como tema central “Ética, inclusão e novas tecnologias”. Tendo como público-alvo docentes, discentes, analistas pedagógicos, gerências, diretorias e também externo, o evento começará pelo Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju, e depois será levado para as unidades do Senac do interior.

A semana acontece em maio, em comemoração ao Dia do Enfermeiro, em 12/5, e ao Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, em 20/5. Uma das novidades desta edição é que o evento aplicará os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, em especial o ODS 4, assegurando a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promovendo oportunidades de aprendizagem para todos.

“Teremos uma mesa redonda com o Coren Sergipe e a Associação Brasileira de Enfermagem e com os sindicatos dos técnicos e enfermeiros, para fazermos uma reflexão ética sobre a prática de enfermagem, como é que está sendo feita essa condução. Teremos ainda palestras sobre inovações tecnológicas voltadas para a área da saúde”, informa a coordenadora dos cursos de Saúde, Caroline Teles.

A inclusão é um tema que também será destacado durante o evento, pois é essencial preparar os profissionais para acolher todos os tipos de pacientes.

“Vamos debater sobre a necessidade do profissional está preparado para atender todos os casos, a exemplo de prestar atendimento a uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência. Esse será um assunto abordado pela analista Sílvia Conceição, que assiste alunos PcD, no Senac”.

Além de palestras e mesa redonda, a X Semana de Enfermagem do Senac, várias oficinas serão promovidas.

“É uma semana para que possamos adquirir novos conhecimentos, trocar informações, fazer network e parabenizar os profissionais da enfermagem. Então, o Senac pensou também em realizar oficinas, sobre como preparar um currículo eficiente, a importância de cuidar da imagem pessoal, sobre empreendedorismo na área de saúde, para saber inclusive quanto cobrar por cada serviço que prestar”.

De acordo com a coordenadora dos cursos de Saúde, há novos nichos de atuação para o técnico em enfermagem, e para isso eles devem estar bem-preparados.

“Em Itabaiana temos técnicos que estão atuando como baby care, cuidando de recém-nascidos e orientando a puérpera sobre amamentação e cuidados com o bebê, auxiliando-a nos primeiros dias pós-parto. É uma área, assim como as demais, que exige que o profissional esteja bem-preparado”, informa Carolina Teles.

Em Tobias Barreto, como não há curso técnico em andamento, o evento será aberto ao público externo e terá uma programação com palestra sobre primeiros socorros, elaboração de currículo e imagem pessoal.

Calendário

CEP Aracaju – 14.05

CEP Nossa Senhora da Glória – 16 e 17.05

CEP Itabaiana – 22 3 23. 05

CEP Tobias Barreto – 28.05

