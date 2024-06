Xand Avião embala forrozeiros no Dia dos Namorados, nesta quarta

Mais uma noite de Arraiá do Povo 2024, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Para marcar o Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira, 12, o potiguar Xand Avião promete repertório dedicado aos apaixonados. Mas, antes, Ittauan e Danielzinho Jr. comandam a festa do palco Rogério, às 19h e 21h, respectivamente.

Na Vila do Forró as atrações começam cedo, às 17h30, com o Forró Xamego da Gonzaga, no Coreto da Eneva. A programação da Vila segue no Barracão da Sergipe, com a apresentação de grupo folclórico e shows musicais.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Confira a programação desta quarta-feira (12/06)

Arraiá do Povo (Palco Rogério)

19h – Ittauan

21h – Danielzinho Jr.

23h -Xand Avião

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Forró Xamego da Gonzaga

Barracão da Sergipe

19h – Gilsinho do Acordeon

20h30 – Grupo folclórico Batucada Novo Horizonte (Estância)

21h30 – Lourinho do Acordeon

Foto: Arthuro Paganini