Xand Avião está entre as atrações do Arraiá do Povo nesta quarta-feira

A programação do Arraiá do Povo 2025, evento promovido pelo Governo de Sergipe, segue animando o público na Orla da Atalaia, em Aracaju, na noite desta quarta-feira, dia 11. No palco principal, Luiz Fontinelle abre os shows, às 19h, seguido por Toca do Vale, às 21h, Xand Avião, às 23h, e Léo Foguete, 1h. Entre as bandas, o Palco 360º terá a apresentação de Lucas Castro.

Além dos shows no Arraiá, a Vila do Forró também segue movimentando a Orla. No Coreto, a partir das 17h30, se apresenta Zezito Nunes e Samurai. No Teatro, as apresentações iniciam às 18h30, com a Cia Cataluz e o espetáculo ‘Fagulha do Cordel’, em seguida, às 20h, Hecta apresentando ‘Folcloriano na Terra do Caju’. Já no Barracão da Sergipe, os shows iniciam às 19h, com Antônio Carlos du Aracaju, 20h30 Quadrilha Assum Preto, e, às 21h30, Zanny a Musa.

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa

Arraiá do Povo

19h – Luiz Fontinelle

21h – Toca do Vale

23h – Xand Avião

1h – Léo Foguete

Palco 360º (nos intervalos): Lucas Castro

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Zezito Nunes e Samurai

Teatro

18h30 – Fagulha do Cordel (Cia Cataluz)

20h – Folcloriano na Terra do Caju (Hecta)

Barracão da Sergipe

19h – Antônio Carlos du Aracaju

20h30 – Quadrilha Assum Preto

21h30 – Zanny a Musa

Foto: Isis Oliveira